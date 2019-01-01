Київстар підключив 4G у волинському райцентрі
Сьогодні, 05:17
Київстар підключив до 4G ще 1046 населених пунктів, серед яких райцентр на Волині.
Про це повідомляє Канал24.
Ще 830 тисяч мешканців України отримали доступ до швидкісного мобільного інтернету за технологією 4G/LTE.
Київстар збільшив територію мережі 4G у 21-й області України і підключив до нових технологій одразу 1046 населених пункти. Серед населених пунктів у яких з`явився швидкісний мобільний інтернет - селище Маневичі.
Крім того, 4G з’явився у Батурині, Бердичеві, Біловодську, Вараші, Волочиську, Вільнянську, Золотоноші, Конотопі, Мені, Радомишлі, Рубіжному, Самборі, Смілі, Старокостянтинові, Стрию, Хотині, Щасті, Ямполі, а також сотнях сіл.
Відтак ще 830 тисяч жителів України зможуть користуватись перевагами нових мобільних технологій в мережі Київстар.
Мережа 4G національного оператора працює у 7885 населених пунктах, з яких 90% - у сільській місцевості. Це територія, де проживає понад 29,8 млн осіб, або 72% населення України.
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Про це повідомляє Канал24.
Ще 830 тисяч мешканців України отримали доступ до швидкісного мобільного інтернету за технологією 4G/LTE.
Київстар збільшив територію мережі 4G у 21-й області України і підключив до нових технологій одразу 1046 населених пункти. Серед населених пунктів у яких з`явився швидкісний мобільний інтернет - селище Маневичі.
Крім того, 4G з’явився у Батурині, Бердичеві, Біловодську, Вараші, Волочиську, Вільнянську, Золотоноші, Конотопі, Мені, Радомишлі, Рубіжному, Самборі, Смілі, Старокостянтинові, Стрию, Хотині, Щасті, Ямполі, а також сотнях сіл.
Відтак ще 830 тисяч жителів України зможуть користуватись перевагами нових мобільних технологій в мережі Київстар.
Мережа 4G національного оператора працює у 7885 населених пунктах, з яких 90% - у сільській місцевості. Це територія, де проживає понад 29,8 млн осіб, або 72% населення України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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