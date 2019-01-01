У селищі на Волині відзначили перший день народження інклюзивного центру. ФОТО





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Пісні, вірші, гуморески і танці, постановку казки «Колобок» представили вихованці ІРЦ своїм наставникам та батькам.



Вітали з цим святом колектив центру заступник Любешівського селищного голови Ольга Кух, директор інклюзивно-ресурсного центру Тетяна Жилко, від імені батьків – Віра Корець і звичайно, ведучі, - Владислав Петяк та Ольга Жилко.



Звучали слова вдячності всім, хто докладає зусиль, аби діти з особливими потребами могли жити і розвиватися, як і їхні ровесники.



А ще, як і належить до свята, були подарунки та торт.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В п'ятницю, 1 листопада, в актовому залі Любешівського ліцею було весело і гамірно. Адже вихованці інклюзивно-ресурсного центру зі своїми наставниками привітали з першим днем народження всіх, хто має відношення до діяльності цієї особливої установи.Про це пише газета "Нове життя" Пісні, вірші, гуморески і танці, постановку казки «Колобок» представили вихованці ІРЦ своїм наставникам та батькам.Вітали з цим святом колектив центру заступник Любешівського селищного голови, директор інклюзивно-ресурсного центру, від імені батьків –і звичайно, ведучі, -таЗвучали слова вдячності всім, хто докладає зусиль, аби діти з особливими потребами могли жити і розвиватися, як і їхні ровесники.А ще, як і належить до свята, були подарунки та торт.

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