У Луцьку відкрили інтерактивний парк дерев'яних скульптур. ФОТО





Про це інформує пресслужба



Створенню унікального мистецького парку передували змагання серед майстрів бензопили – влітку цього року тривав перший в Україні міжнародний скульптурний фестиваль «KORSAK CARVING FEST.



А потім гарну справу продовжили й інші скульптори. Для того, щоб парк довго служив, вони покривали кожну скульптуру спеціальним лаком. Про це розповіла директор Музею сучасного українського мистецтва Леся Корсак.



Створювали скульптури бензопилами. У що надзвичайно важко повірити, коли спостерігаєш за деталями у фігурах.





Організатор фестивалю – скульптор Ілля Липка – розповідає, що дійство приурочене першій річниці Музею сучасного українського мистецтва Корсаків, 10-й річниці «Адреналін Сіті». Попрацювали тут багато людей. Але все це було б абсолютно неможливим без цілковитої підтримки начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Олександра Кватирка та сприяння всіх лісівників Волині, які забезпечили матеріалами для скульптур.





«Волинські лісівники давно стали працювати нарівні із соціально-відповідальним бізнесом. Останнім часом за сприяння лісогосподарських підприємств або й навіть винятково силами лісівників реалізовано сотні важливих для Волині проектів. Збудовано автобусні зупинки у населених пунктах області, ОТГ. Створено сквери, парки, за останні 2 роки введено в дію понад 20 рекреаційних пунктів – високого рівня. Тож коли організатори заходу звернулися до нас із пропозицією посприяти у такій справі, ми не змогли відмовити. Спасибі і організаторам, і самим скульпторам, які фактично з нічого зробили таку красу», – подякував присутній на відкритті заступник начальника ВОУЛМГ Олександр Рибчинський.





Дуже влучно про це дійство зазначила мистецтвознавець Зоя Навроцька: «Є людина-руйнівник, яка розтопче посаджений сад, знищить душу людини… Але є людство, яке будує і творить».



Фестиваль завершився шоу палаючих химер, що супроводжувалося звучанням хітів німецього метал-гурту Rammstein. Яскраво, вражаюче, видовищно, як і загалом сам парк.



Подібні ініціативи постійно отримують підтримку із боку волинських лісівників. Адже створювати для майбутнього можна і необхідно не лише ліси. Маленькі, але такі важливі проекти безперечно житимуть довго і яскраво. Вони даруватимуть позитивні емоції сотням волинян та гостям нашого краю. Крім того, така справа – це можливість дати дереву друге життя. Волинська природа неповторна, а мистецтво – вічне.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 1 листопада, Луцьк офіційно став багатшим на ще одне яскраве туристичне місце. Парк дерев’яних скульптур із чітко вираженими елементами патріотизму, релігії та вірувань наших предків, містики та магії, любові та ніжності – урочисто відкрили на території культурно-розважального центру «Адреналін Сіті».Про це інформує пресслужба Волинського ОУЛМГ Створенню унікального мистецького парку передували змагання серед майстрів бензопили – влітку цього року тривав перший в Україні міжнародний скульптурний фестиваль «KORSAK CARVING FEST.А потім гарну справу продовжили й інші скульптори. Для того, щоб парк довго служив, вони покривали кожну скульптуру спеціальним лаком. Про це розповіла директор Музею сучасного українського мистецтваСтворювали скульптури бензопилами. У що надзвичайно важко повірити, коли спостерігаєш за деталями у фігурах.Організатор фестивалю – скульптор– розповідає, що дійство приурочене першій річниці Музею сучасного українського мистецтва Корсаків, 10-й річниці «Адреналін Сіті». Попрацювали тут багато людей. Але все це було б абсолютно неможливим без цілковитої підтримки начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського господарствата сприяння всіх лісівників Волині, які забезпечили матеріалами для скульптур.«Волинські лісівники давно стали працювати нарівні із соціально-відповідальним бізнесом. Останнім часом за сприяння лісогосподарських підприємств або й навіть винятково силами лісівників реалізовано сотні важливих для Волині проектів. Збудовано автобусні зупинки у населених пунктах області, ОТГ. Створено сквери, парки, за останні 2 роки введено в дію понад 20 рекреаційних пунктів – високого рівня. Тож коли організатори заходу звернулися до нас із пропозицією посприяти у такій справі, ми не змогли відмовити. Спасибі і організаторам, і самим скульпторам, які фактично з нічого зробили таку красу», – подякував присутній на відкритті заступник начальника ВОУЛМГДуже влучно про це дійство зазначила мистецтвознавець: «Є людина-руйнівник, яка розтопче посаджений сад, знищить душу людини… Але є людство, яке будує і творить».Фестиваль завершився шоу палаючих химер, що супроводжувалося звучанням хітів німецього метал-гурту Rammstein. Яскраво, вражаюче, видовищно, як і загалом сам парк.Подібні ініціативи постійно отримують підтримку із боку волинських лісівників. Адже створювати для майбутнього можна і необхідно не лише ліси. Маленькі, але такі важливі проекти безперечно житимуть довго і яскраво. Вони даруватимуть позитивні емоції сотням волинян та гостям нашого краю. Крім того, така справа – це можливість дати дереву друге життя. Волинська природа неповторна, а мистецтво – вічне.

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