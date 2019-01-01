Курс валют у Луцьку на 4 листопада
Сьогодні, 09:12
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.609, а продаж – 24.995.
Євро при купівлі становить – 27.276, продажу – 27.893.
Курс російського рубля: купівля – 0.338, продаж – 0.397.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.430, продаж – 6.520.
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Євро при купівлі становить – 27.276, продажу – 27.893.
Курс російського рубля: купівля – 0.338, продаж – 0.397.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.430, продаж – 6.520.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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