Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 листопада
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 5 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. КТП-336 09:00 - 17:00 Вол.-Волинське територіальне медичне об'єднання ФАП с. Микитичі, Устилузьке споживче товариство Маг. с.Микитичі, УДППЗ "Укрпошта" ВД УДППЗ "Укрпошта" ВЗ с.Микитичі
с. Микитичі частково
2. 09:00 - 17:00
ФОП Грабовська Тетяна Миколаївна Свинарник, Пилорама
Горохівський район
1. 09:00-17:00
Мар`янівське ВУЖКГ-Водонапірна башня
с. Цегів
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ
Цегівська сільська рада-Дитячий садок, Башня, Клуб
Мар`янівське СТ-магазин
Горохівське МСТ-буфет
Церква
ФОП Шеренговський А.М.-магазин
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
ФГ "Сім Я"-Башня, зерносклад, майстерня, ДКУ,
ПАТ"Укртелеком"-АТС
ТОВ "Агросвіт-Волинь"-Зерносклад №4, Контора, Майстерня, Водонапірна башня, Корівник, Центральний склад, зерносушка, зерносклад
ФОП Волошин І.Л-пилорама
с. Сільце
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ
Церква
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
ПрАТ"Тернопільський молоко завод"-Пункт приймання та охолодження молока
Горохівський районний відділ освіти-Школа
Цегівська сільська рада-башня
Підприємство "Укрпошта"-поштове відділення
ПАТ"Укртелеком"-АТС
Дім молитви
ФОП Ярема Г.Т-Магазин
Цегівська сільська рада-клуб
ФОП Органістий В.Є-магазин
Цегівська сільська рада-Дитячий садок
с. Довге
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ
Дім молитви
с. Журавники
ПрАТ "МТС Україна"-станція
Горохівський районний відділ освіти-Школа
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ, ГРП
Журавниківська сільська рада-Аптека, башня, Клуб, Дитячий садок
СВК "Журавники"-Контора
ФОП Цимбал О.В.- Магазин промпродтоварів
ПАТ"Укртелеком"-АТС
Горохівський районний відділ освіти-котельня школи
Церква
ФОП Степанюк Л.В.- магазин
ФОП Хомик В.Є.- торговий павільйон
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
СВК "Журавники"-Млин
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ
ФОП Дудар Р.І-магазин
КП "Заготконтора"-Магазин
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ
Журавниківська сільська рада-Адмінприміщення
Дім молитви
ПАТ" Ковельмолоко"-приймальний пункт
ФГ "ГАЛСТЕДАН"- Приміщення корівника
СВК "Журавники"- Тракторна бригада, Телятник
ФОП Супрун Р.В.- свинарник
ФОП Шамрило Р.В.- Автогараж
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія- ГРП
ФОП Юзвик В.Д- магазин
СВК "Журавники"- КЗС
с. В. Дружкопільська
ФОП Якубчук В.М.- магазин Лагуна
Горохівський районний відділ освіти-школа
Журавниківська сільська рада-башня
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
СВК "Журавники"- бригада
смт. Мар'янівка:
вул. Мусіна
вул. Учительська,
вул. Радгоспна,
вул. Матросова
вул. Радянська,
вул. Висока,
вул. Вишнева,
вул. Набережна,
вул. Незалежності,
вул. Спортивна,
вул. Тиха.
с. Цегів:
вул. Центральна 92, 94, 110, 111, 113
с. Цегів:
вул. Інтернаціональна,
вул. Нова,
вул. Зелена,
вул. Молодіжна
вул. Шевченка,
вул. Радгоспна,
вул. Центральна
вул. Польова,
вул. Набережна
с. Угів:
вул. Зелена,
вул. Лугова
вул. Горохівська,
вул. Львівська
вул. Польова
с. Сільце:
вул. Шевченка
вул. Центральна,
вул. Шкільна,
вул. Львівська
с. Довге:
вул. Огородня
вул. Нова
вул. Угівська
с. Журавники:
вул. Шкільна
вул. Зелена,
вул. Луцька
вул. Ветеранів,
вул. Загребельна
вул. Львівська
вул. Зарічна
с. В. Дружкопільська:
вул. Шевченка
вул. Паркова,
вул. Полянка,
вул. Садова
вул. Львівська
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 КТП-97 09:30 – 17:00 ПП Мокійчук В.Г. с.Нуйно, вул. Л.Українки, вул. Молодіжна, вул. Гагаріна.
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від ЩТП №180
9:00-17:00 ФОП Денищук Р.П. м.Ковель, вул.Достоєвського
2.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №430
9:00-17:00
ПТМ"Ковельтепло"
Ковельське РЖКП №2
Ков.управління освіти вик.ком.
ОСББ "Вікторія - Ковель"
ПрАТ"Волиньнасінтрав"
ФОП Лисюк В.П.
ФОП Шевчик В.Т.
ПрАТ "Хлібокомбінат"
ФОП Кисляк В.В.
Ф.О.Семерей А.С.
ФОП Шпачук В.П
ФОП Жилка Г.М.
ПАТ"Укртелеком"
Ф.О. Давидюк Т.М.
Волинськ.Навч.курсовий комбін
Св.-Введенський храм
ФОП Романюк В.А.
СМЕД ДАІ УМВС
ПАТ" Волиньгаз "
ПАТ"Укртрансгаз"
Ф.О.Чорпіта Н.А.
ФОП Рахлінський Ю.М
м.Ковель, вул.Володимирська, Брестська, М.Левицького
3.
ПЛ-0,4кВ від КТП №24
9:00-17:00
побут
с.Діброва
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. ТП-433
РУ-0,4 кВ І-ІІ СШ
Монтаж обліку 13:30-17:00 «Фотоком»
Магазин, Соборності, 38б
«Правекс банк»
Магазин «Макс»
«Пікадор», Соборності, 42а
ТзОВ «Українські торгівельні мережі»
Стомат кабінет
Перукарня
Магазин техніки
«Волиньфарм»
«Надра банк»
Торгові ряди «Формула ЛТД»
«Берест»
Магазин «Книги»
ФОП Макарчук
Медичний центр
Станція «Водафон»
Магазин «Наш край»
Аптека «Фармакор»
Магазин «Карат» вул. Кравчука, 44, 44а, 46, 46а, б, в, г, д, 48
просп. Соборності, 36, 38, 38а, 40, 42
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любомльський та Шацький райони
1 КТП 83
10:00 – 17:00 Магазин
с. Приріччя
2 КТП 146, 160, 171,173, 353, 338.
10:00 – 17:00
Школа .котельня Дитячий садок. Магазин.магазин Водонапірна башня с. Мельники вул..Шевченка, Незалежності, 8 -березня.
3 КТП 169
10:00 – 17:00
Бригада
смт Шацьк
4 КТП 337 10:00 – 17:00 Дит сад№2. Клуб. Насосна.контора смт Шацьк
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Новоапостольська церква м.Нововолинськ
вул.Східна, 1-30
вул.Зелена, 17-35
вул.Заводська, 1-3
п-т Дружби, 33
2. 09:00-17:00
Церква ЄХБ
м.Нововолинськ
вул.Паркова
вул.Попова
вул.Павлова
вул.Філатова
вул.І.Франка
вул.Л.Українки
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище, вул. Менделєєва,1-21
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-12
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-220 9:00-17:00 с.Любче картоплесховище, СКЗ-20, млин.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.
с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика
Старовижівський район
1 КТП-261Л-1. 10:00-16:00
с.Рокита вул.Чабалівка.Лісова
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-230 10:00-16:30 ФАП, ФОП Черенова О.В.-магазин, ФОП Мартинюк В.М.- зерносклад, П-ць Савлук В - кузня с.Годовичі
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-140 10:00-16:30 с.Ставки
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-157 10:00-16:30 Церква, пункт прийому молока, ФОП Власюк Л.Я.- їдальня, церква ХВЕ с.Осьмиговичі
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Володимир-Волинський район
1. КТП-336 09:00 - 17:00 Вол.-Волинське територіальне медичне об'єднання ФАП с. Микитичі, Устилузьке споживче товариство Маг. с.Микитичі, УДППЗ "Укрпошта" ВД УДППЗ "Укрпошта" ВЗ с.Микитичі
с. Микитичі частково
2. 09:00 - 17:00
ФОП Грабовська Тетяна Миколаївна Свинарник, Пилорама
Горохівський район
1. 09:00-17:00
Мар`янівське ВУЖКГ-Водонапірна башня
с. Цегів
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ
Цегівська сільська рада-Дитячий садок, Башня, Клуб
Мар`янівське СТ-магазин
Горохівське МСТ-буфет
Церква
ФОП Шеренговський А.М.-магазин
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
ФГ "Сім Я"-Башня, зерносклад, майстерня, ДКУ,
ПАТ"Укртелеком"-АТС
ТОВ "Агросвіт-Волинь"-Зерносклад №4, Контора, Майстерня, Водонапірна башня, Корівник, Центральний склад, зерносушка, зерносклад
ФОП Волошин І.Л-пилорама
с. Сільце
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ
Церква
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
ПрАТ"Тернопільський молоко завод"-Пункт приймання та охолодження молока
Горохівський районний відділ освіти-Школа
Цегівська сільська рада-башня
Підприємство "Укрпошта"-поштове відділення
ПАТ"Укртелеком"-АТС
Дім молитви
ФОП Ярема Г.Т-Магазин
Цегівська сільська рада-клуб
ФОП Органістий В.Є-магазин
Цегівська сільська рада-Дитячий садок
с. Довге
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ
Дім молитви
с. Журавники
ПрАТ "МТС Україна"-станція
Горохівський районний відділ освіти-Школа
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ, ГРП
Журавниківська сільська рада-Аптека, башня, Клуб, Дитячий садок
СВК "Журавники"-Контора
ФОП Цимбал О.В.- Магазин промпродтоварів
ПАТ"Укртелеком"-АТС
Горохівський районний відділ освіти-котельня школи
Церква
ФОП Степанюк Л.В.- магазин
ФОП Хомик В.Є.- торговий павільйон
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
СВК "Журавники"-Млин
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ
ФОП Дудар Р.І-магазин
КП "Заготконтора"-Магазин
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ
Журавниківська сільська рада-Адмінприміщення
Дім молитви
ПАТ" Ковельмолоко"-приймальний пункт
ФГ "ГАЛСТЕДАН"- Приміщення корівника
СВК "Журавники"- Тракторна бригада, Телятник
ФОП Супрун Р.В.- свинарник
ФОП Шамрило Р.В.- Автогараж
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія- ГРП
ФОП Юзвик В.Д- магазин
СВК "Журавники"- КЗС
с. В. Дружкопільська
ФОП Якубчук В.М.- магазин Лагуна
Горохівський районний відділ освіти-школа
Журавниківська сільська рада-башня
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
СВК "Журавники"- бригада
смт. Мар'янівка:
вул. Мусіна
вул. Учительська,
вул. Радгоспна,
вул. Матросова
вул. Радянська,
вул. Висока,
вул. Вишнева,
вул. Набережна,
вул. Незалежності,
вул. Спортивна,
вул. Тиха.
с. Цегів:
вул. Центральна 92, 94, 110, 111, 113
с. Цегів:
вул. Інтернаціональна,
вул. Нова,
вул. Зелена,
вул. Молодіжна
вул. Шевченка,
вул. Радгоспна,
вул. Центральна
вул. Польова,
вул. Набережна
с. Угів:
вул. Зелена,
вул. Лугова
вул. Горохівська,
вул. Львівська
вул. Польова
с. Сільце:
вул. Шевченка
вул. Центральна,
вул. Шкільна,
вул. Львівська
с. Довге:
вул. Огородня
вул. Нова
вул. Угівська
с. Журавники:
вул. Шкільна
вул. Зелена,
вул. Луцька
вул. Ветеранів,
вул. Загребельна
вул. Львівська
вул. Зарічна
с. В. Дружкопільська:
вул. Шевченка
вул. Паркова,
вул. Полянка,
вул. Садова
вул. Львівська
Іваничівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 КТП-97 09:30 – 17:00 ПП Мокійчук В.Г. с.Нуйно, вул. Л.Українки, вул. Молодіжна, вул. Гагаріна.
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від ЩТП №180
9:00-17:00 ФОП Денищук Р.П. м.Ковель, вул.Достоєвського
2.
ПЛ-0,4кВ від ЗТП №430
9:00-17:00
ПТМ"Ковельтепло"
Ковельське РЖКП №2
Ков.управління освіти вик.ком.
ОСББ "Вікторія - Ковель"
ПрАТ"Волиньнасінтрав"
ФОП Лисюк В.П.
ФОП Шевчик В.Т.
ПрАТ "Хлібокомбінат"
ФОП Кисляк В.В.
Ф.О.Семерей А.С.
ФОП Шпачук В.П
ФОП Жилка Г.М.
ПАТ"Укртелеком"
Ф.О. Давидюк Т.М.
Волинськ.Навч.курсовий комбін
Св.-Введенський храм
ФОП Романюк В.А.
СМЕД ДАІ УМВС
ПАТ" Волиньгаз "
ПАТ"Укртрансгаз"
Ф.О.Чорпіта Н.А.
ФОП Рахлінський Ю.М
м.Ковель, вул.Володимирська, Брестська, М.Левицького
3.
ПЛ-0,4кВ від КТП №24
9:00-17:00
побут
с.Діброва
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
1. ТП-433
РУ-0,4 кВ І-ІІ СШ
Монтаж обліку 13:30-17:00 «Фотоком»
Магазин, Соборності, 38б
«Правекс банк»
Магазин «Макс»
«Пікадор», Соборності, 42а
ТзОВ «Українські торгівельні мережі»
Стомат кабінет
Перукарня
Магазин техніки
«Волиньфарм»
«Надра банк»
Торгові ряди «Формула ЛТД»
«Берест»
Магазин «Книги»
ФОП Макарчук
Медичний центр
Станція «Водафон»
Магазин «Наш край»
Аптека «Фармакор»
Магазин «Карат» вул. Кравчука, 44, 44а, 46, 46а, б, в, г, д, 48
просп. Соборності, 36, 38, 38а, 40, 42
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любомльський та Шацький райони
1 КТП 83
10:00 – 17:00 Магазин
с. Приріччя
2 КТП 146, 160, 171,173, 353, 338.
10:00 – 17:00
Школа .котельня Дитячий садок. Магазин.магазин Водонапірна башня с. Мельники вул..Шевченка, Незалежності, 8 -березня.
3 КТП 169
10:00 – 17:00
Бригада
смт Шацьк
4 КТП 337 10:00 – 17:00 Дит сад№2. Клуб. Насосна.контора смт Шацьк
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Новоапостольська церква м.Нововолинськ
вул.Східна, 1-30
вул.Зелена, 17-35
вул.Заводська, 1-3
п-т Дружби, 33
2. 09:00-17:00
Церква ЄХБ
м.Нововолинськ
вул.Паркова
вул.Попова
вул.Павлова
вул.Філатова
вул.І.Франка
вул.Л.Українки
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище, вул. Менделєєва,1-21
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-12
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-220 9:00-17:00 с.Любче картоплесховище, СКЗ-20, млин.
5 ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.
с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика
Старовижівський район
1 КТП-261Л-1. 10:00-16:00
с.Рокита вул.Чабалівка.Лісова
Турійський район
1 ПЛ-0,4 кВ
КТП-230 10:00-16:30 ФАП, ФОП Черенова О.В.-магазин, ФОП Мартинюк В.М.- зерносклад, П-ць Савлук В - кузня с.Годовичі
2 ПЛ-0,4 кВ
КТП-140 10:00-16:30 с.Ставки
3 ПЛ-0,4 кВ
КТП-157 10:00-16:30 Церква, пункт прийому молока, ФОП Власюк Л.Я.- їдальня, церква ХВЕ с.Осьмиговичі
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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