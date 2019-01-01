Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 листопада

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 5 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. КТП-336 09:00 - 17:00 Вол.-Волинське територіальне медичне об'єднання ФАП с. Микитичі, Устилузьке споживче товариство Маг. с.Микитичі, УДППЗ "Укрпошта" ВД УДППЗ "Укрпошта" ВЗ с.Микитичіс. Микитичі частково2. 09:00 - 17:00ФОП Грабовська Тетяна Миколаївна Свинарник, Пилорама1. 09:00-17:00Мар`янівське ВУЖКГ-Водонапірна башняс. ЦегівПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗЦегівська сільська рада-Дитячий садок, Башня, КлубМар`янівське СТ-магазинГорохівське МСТ-буфетЦеркваФОП Шеренговський А.М.-магазинКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАПФГ "Сім Я"-Башня, зерносклад, майстерня, ДКУ,ПАТ"Укртелеком"-АТСТОВ "Агросвіт-Волинь"-Зерносклад №4, Контора, Майстерня, Водонапірна башня, Корівник, Центральний склад, зерносушка, зерноскладФОП Волошин І.Л-пилорамас. СільцеПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗЦеркваКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАППрАТ"Тернопільський молоко завод"-Пункт приймання та охолодження молокаГорохівський районний відділ освіти-ШколаЦегівська сільська рада-башняПідприємство "Укрпошта"-поштове відділенняПАТ"Укртелеком"-АТСДім молитвиФОП Ярема Г.Т-МагазинЦегівська сільська рада-клубФОП Органістий В.Є-магазинЦегівська сільська рада-Дитячий садокс. ДовгеПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗДім молитвис. ЖуравникиПрАТ "МТС Україна"-станціяГорохівський районний відділ освіти-ШколаПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ, ГРПЖуравниківська сільська рада-Аптека, башня, Клуб, Дитячий садокСВК "Журавники"-КонтораФОП Цимбал О.В.- Магазин промпродтоварівПАТ"Укртелеком"-АТСГорохівський районний відділ освіти-котельня школиЦеркваФОП Степанюк Л.В.- магазинФОП Хомик В.Є.- торговий павільйонКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАПСВК "Журавники"-МлинПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗФОП Дудар Р.І-магазинКП "Заготконтора"-МагазинПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗЖуравниківська сільська рада-АдмінприміщенняДім молитвиПАТ" Ковельмолоко"-приймальний пунктФГ "ГАЛСТЕДАН"- Приміщення корівникаСВК "Журавники"- Тракторна бригада, ТелятникФОП Супрун Р.В.- свинарникФОП Шамрило Р.В.- АвтогаражПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія- ГРПФОП Юзвик В.Д- магазинСВК "Журавники"- КЗСс. В. ДружкопільськаФОП Якубчук В.М.- магазин ЛагунаГорохівський районний відділ освіти-школаЖуравниківська сільська рада-башняКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАПСВК "Журавники"- бригадасмт. Мар'янівка:вул. Мусінавул. Учительська,вул. Радгоспна,вул. Матросовавул. Радянська,вул. Висока,вул. Вишнева,вул. Набережна,вул. Незалежності,вул. Спортивна,вул. Тиха.с. Цегів:вул. Центральна 92, 94, 110, 111, 113с. Цегів:вул. Інтернаціональна,вул. Нова,вул. Зелена,вул. Молодіжнавул. Шевченка,вул. Радгоспна,вул. Центральнавул. Польова,вул. Набережнас. Угів:вул. Зелена,вул. Луговавул. Горохівська,вул. Львівськавул. Польовас. Сільце:вул. Шевченкавул. Центральна,вул. Шкільна,вул. Львівськас. Довге:вул. Огороднявул. Новавул. Угівськас. Журавники:вул. Шкільнавул. Зелена,вул. Луцькавул. Ветеранів,вул. Загребельнавул. Львівськавул. Зарічнас. В. Дружкопільська:вул. Шевченкавул. Паркова,вул. Полянка,вул. Садовавул. ЛьвівськаВимкнень споживачів не заплановано.1. ПЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 КТП-97 09:30 – 17:00 ПП Мокійчук В.Г. с.Нуйно, вул. Л.Українки, вул. Молодіжна, вул. Гагаріна.Вимкнень споживачів не заплановано.1. ПЛ-0,4кВ від ЩТП №1809:00-17:00 ФОП Денищук Р.П. м.Ковель, вул.Достоєвського2.ПЛ-0,4кВ від ЗТП №4309:00-17:00ПТМ"Ковельтепло"Ковельське РЖКП №2Ков.управління освіти вик.ком.ОСББ "Вікторія - Ковель"ПрАТ"Волиньнасінтрав"ФОП Лисюк В.П.ФОП Шевчик В.Т.ПрАТ "Хлібокомбінат"ФОП Кисляк В.В.Ф.О.Семерей А.С.ФОП Шпачук В.ПФОП Жилка Г.М.ПАТ"Укртелеком"Ф.О. Давидюк Т.М.Волинськ.Навч.курсовий комбінСв.-Введенський храмФОП Романюк В.А.СМЕД ДАІ УМВСПАТ" Волиньгаз "ПАТ"Укртрансгаз"Ф.О.Чорпіта Н.А.ФОП Рахлінський Ю.Мм.Ковель, вул.Володимирська, Брестська, М.Левицького3.ПЛ-0,4кВ від КТП №249:00-17:00побутс.ДіброваВимкнень споживачів не заплановано.1. ТП-433РУ-0,4 кВ І-ІІ СШМонтаж обліку 13:30-17:00 «Фотоком»Магазин, Соборності, 38б«Правекс банк»Магазин «Макс»«Пікадор», Соборності, 42аТзОВ «Українські торгівельні мережі»Стомат кабінетПерукарняМагазин техніки«Волиньфарм»«Надра банк»Торгові ряди «Формула ЛТД»«Берест»Магазин «Книги»ФОП МакарчукМедичний центрСтанція «Водафон»Магазин «Наш край»Аптека «Фармакор»Магазин «Карат» вул. Кравчука, 44, 44а, 46, 46а, б, в, г, д, 48просп. Соборності, 36, 38, 38а, 40, 42Вимкнень споживачів не заплановано.1 КТП 8310:00 – 17:00 Магазинс. Приріччя2 КТП 146, 160, 171,173, 353, 338.10:00 – 17:00Школа .котельня Дитячий садок. Магазин.магазин Водонапірна башня с. Мельники вул..Шевченка, Незалежності, 8 -березня.3 КТП 16910:00 – 17:00Бригадасмт Шацьк4 КТП 337 10:00 – 17:00 Дит сад№2. Клуб. Насосна.контора смт ШацькВимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1. 09:00-17:00Новоапостольська церква м.Нововолинськвул.Східна, 1-30вул.Зелена, 17-35вул.Заводська, 1-3п-т Дружби, 332. 09:00-17:00Церква ЄХБм.Нововолинськвул.Парковавул.Поповавул.Павловавул.Філатовавул.І.Франкавул.Л.УкраїнкиВимкнень споживачів не заплановано.1 ПЛ-0,4 кВ КТП-80 9:00-17:00 с.Носачевичі, вул. Гранична.2 ПЛ-0,4 кВ КТП-119 9:00-17:00 м. Рожище, вул. Менделєєва,1-213 ПЛ-0,4 кВ КТП-188 9:00-17:00 м.Рожище торговий кіоск м. Рожище , вул. Промислова,64-147,142-146,78-128,Набережна, 115, Наливайка, 1-13, 2-124 ПЛ-0,4 кВ КТП-220 9:00-17:00 с.Любче картоплесховище, СКЗ-20, млин.5 ПЛ-0,4 кВ КТП-285 9:00-17:00 с.Малинівка школа, клуб, поштове відділення, ФАП.с.Малинівка вул.Центральна, 77-93,106-124,53-71, Садова.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище, в.Калнишевського,31-39,34-55,1-27,2-32,Симоненка, 12-26,13-21,Жуковського, 29-35,36-38,І.Богуна, Г.УПА,51А, Гагаріна,20-24,Міцкевича, Багряного, П.Орлика1 КТП-261Л-1. 10:00-16:00с.Рокита вул.Чабалівка.Лісова1 ПЛ-0,4 кВКТП-230 10:00-16:30 ФАП, ФОП Черенова О.В.-магазин, ФОП Мартинюк В.М.- зерносклад, П-ць Савлук В - кузня с.Годовичі2 ПЛ-0,4 кВКТП-140 10:00-16:30 с.Ставки3 ПЛ-0,4 кВКТП-157 10:00-16:30 Церква, пункт прийому молока, ФОП Власюк Л.Я.- їдальня, церква ХВЕ с.Осьмиговичі