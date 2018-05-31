Били та ставили на коліна: на Волині компанія хлопців познущалась над дівчиною





Як відомо



Один із нападників відразу вдарив дівчину по голові. З шиї зірвали золотий ланцюг з хрестиком та відібрали айфон. Потерпілу били та ставили на коліна, щоб просила її відпустити.



Після розбою та знущань, дівчині вдалося втекти. Небайдужі люди викликали поліцію та “швидку”.



Начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук зазначив, що наразі проводять оперативно-розшукові заходи та встановлюються обставини справи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську близько опівночі 3-го листопада поблизу стадіону школи №7 декілька хлопців напали на 18-річну дівчину.Як відомо БУГу , о пів на першу ночі з суботи на неділю дівчина йшла додому з Нововолинська до села Низкиничі Іваничівського району, що розташоване за міським озером. Неподалік села, біля стадіону школи №7, на неї напали три чи чотири молодика. Розгледіти обличчя було важко, адже розбійники зняли окуляри, які дівчина постійно носить.Один із нападників відразу вдарив дівчину по голові. З шиї зірвали золотий ланцюг з хрестиком та відібрали айфон. Потерпілу били та ставили на коліна, щоб просила її відпустити.Після розбою та знущань, дівчині вдалося втекти. Небайдужі люди викликали поліцію та “швидку”.Начальник Нововолинського відділення поліціїзазначив, що наразі проводять оперативно-розшукові заходи та встановлюються обставини справи.

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