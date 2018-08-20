Волинянин перетворив літню кухню у наркопритон





Про це повідомляє



У серпні 2019 року працівники поліції виявили й вилучили в оселі раніше судимого за наркозлочини чоловіка майже пів кілограма макової соломи, знаряддя для виготовлення наркотичного засобу, а також готову до вживання наркотичну речовину.



З'ясували також, що чоловік пристосував приміщення літньої кухні на своєму обійсті для виготовлення концентрату макової соломи та вживання його ще й іншими особами.



Триває досудове розслідування.



Довідково: за вчинення таких злочинів санкціями ч.1 ст. 309 та ч.1 ст. 317 КК України передбачене покарання аж до 5 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 42-річного мешканця Горохова підозрюють у незаконному придбанні, виготовленні, зберіганні наркотичних речовин та утриманні місця для незаконного їх вживання й виготовлення.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині. У серпні 2019 року працівники поліції виявили й вилучили в оселі раніше судимого за наркозлочини чоловіка майже пів кілограма макової соломи, знаряддя для виготовлення наркотичного засобу, а також готову до вживання наркотичну речовину.З'ясували також, що чоловік пристосував приміщення літньої кухні на своєму обійсті для виготовлення концентрату макової соломи та вживання його ще й іншими особами.Триває досудове розслідування.Довідково: за вчинення таких злочинів санкціями ч.1 ст. 309 та ч.1 ст. 317 КК України передбачене покарання аж до 5 років позбавлення волі.

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