вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Ще 4 країни продовжили санкції проти Росії

Ще 4 країни продовжили санкції проти Росії
Чорногорія, Албанія, Норвегія і Україна приєдналися до рішення Євросоюзу щодо продовження на пів року персональних санкцій щодо 170 фізичних та 44 юридичних осіб з Росії і України.

Про це йдеться у заяві глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні, оприлюдненій у понеділок, 4 листопада, - пише Європейська правда.

Могеріні нагадала, що 12 вересня Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи проти осіб і компаній за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на пів року до 15 березня 2020 року.

"Країни - кандидати Чорногорія та Албанія, країна-член Європейської економічної зони Норвегія, а також Україна приєднуються до цього рішення. Вони забезпечать відповідність національної політики цьому рішенню рішенням. Євросоюз бере до відома це зобов'язання і вітає його", - сказано у заяві.

Санкційні заходи ЄС передбачають заморожування активів та обмеження на в'їзд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Росія, санкції
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ще 4 країни продовжили санкції проти Росії
Сьогодні, 04:28
У новому трейлері PlayStation 4 «засвітилась» Україна. ВІДЕО
Сьогодні, 03:08
Гравець «Волині» порівняв УПЛ з чемпіонатами Грузії та Казахстану
Сьогодні, 02:17
В Україні розпочався перший аудит шкіл
Сьогодні, 01:13
Тренер-італієць зробив собі тату з гербом України. ФОТО
Сьогодні, 00:19
Схожі новини
Європа зацікавлена в знятті санкцій з Росії, – член Луцького міськвиконкому. ВІДЕО Європа зацікавлена в знятті санкцій з Росії, – член Луцького міськвиконкому. ВІДЕО
13 жовтень, 11:05
ЄС продовжив економічні санкції проти Росії ЄС продовжив економічні санкції проти Росії
21 червень, 02:23
Для мене це не холодно і не жарко, – Лапін про санкції проти нього від Росії Для мене це не холодно і не жарко, – Лапін про санкції проти нього від Росії
01 листопад, 2018, 13:37
Росія ввела санкції проти трьох волинських нардепів Росія ввела санкції проти трьох волинських нардепів
01 листопад, 2018, 13:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ще 4 країни продовжили санкції проти Росії
Сьогодні, 04:28
 0
У новому трейлері PlayStation 4 «засвітилась» Україна. ВІДЕО
Сьогодні, 03:08
 0
Гравець «Волині» порівняв УПЛ з чемпіонатами Грузії та Казахстану
Сьогодні, 02:17
 0
В Україні розпочався перший аудит шкіл
Сьогодні, 01:13
 0
Тренер-італієць зробив собі тату з гербом України. ФОТО
Сьогодні, 00:19
 0
Медіа
відео
1/8
﻿