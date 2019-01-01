Волинянин випав з вікна 4-го поверху
Сьогодні, 09:38
У Ковелі чоловік випав з вікна після вживання алкоголю і наркотиків.
Повідомлення про спробу самогубства ковельські патрульні отримали ввечері, 4 листопада з вулиці Незалежності, - пише патрульна поліція Волинської області.
На місці події встановили, що чоловік випав з 4 поверху, отримав закриту черепно-мозкову травму, забої та переломи і був доставлений в лікарню.
У потерпілого поліцейські з’ясували, що той перебував з товаришем у квартирі, разом вживали алкоголь та «курили траву».
За вказаною адресою власник відчинив помешкання: усередині перебував чоловік з ознаками сп’яніння, в якого при перевірці знайшли згорток з речовиною, схожою на наркотичну.
Попередньо відомо, що потерпілий випав з власної необережності, однак усі деталі встановить слідство.
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Повідомлення про спробу самогубства ковельські патрульні отримали ввечері, 4 листопада з вулиці Незалежності, - пише патрульна поліція Волинської області.
На місці події встановили, що чоловік випав з 4 поверху, отримав закриту черепно-мозкову травму, забої та переломи і був доставлений в лікарню.
У потерпілого поліцейські з’ясували, що той перебував з товаришем у квартирі, разом вживали алкоголь та «курили траву».
За вказаною адресою власник відчинив помешкання: усередині перебував чоловік з ознаками сп’яніння, в якого при перевірці знайшли згорток з речовиною, схожою на наркотичну.
Попередньо відомо, що потерпілий випав з власної необережності, однак усі деталі встановить слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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