вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин випав з вікна 4-го поверху

Волинянин випав з вікна 4-го поверху
У Ковелі чоловік випав з вікна після вживання алкоголю і наркотиків.

Повідомлення про спробу самогубства ковельські патрульні отримали ввечері, 4 листопада з вулиці Незалежності, - пише патрульна поліція Волинської області.

На місці події встановили, що чоловік випав з 4 поверху, отримав закриту черепно-мозкову травму, забої та переломи і був доставлений в лікарню.

У потерпілого поліцейські з’ясували, що той перебував з товаришем у квартирі, разом вживали алкоголь та «курили траву».

За вказаною адресою власник відчинив помешкання: усередині перебував чоловік з ознаками сп’яніння, в якого при перевірці знайшли згорток з речовиною, схожою на наркотичну.

Попередньо відомо, що потерпілий випав з власної необережності, однак усі деталі встановить слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: падіння, Ковель, чоловік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Знайшли молодого волинянина, який зник дорогою з Польщі
Сьогодні, 10:09
У місті на Волині горіла квартира: власник – у важкому стані
Сьогодні, 09:40
Волинянин випав з вікна 4-го поверху
Сьогодні, 09:38
У Луцьку з новим альбомом виступив Арсен Мірзоян. ФОТО
Сьогодні, 09:34
5 листопада – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
Сьогодні, 09:27
Схожі новини
Волинські патрульні розшукали чоловіка, який пішов з дому Волинські патрульні розшукали чоловіка, який пішов з дому
08 жовтень, 22:30
Будівельники знайшли тіло чоловіка в ставку на Волині Будівельники знайшли тіло чоловіка в ставку на Волині
28 серпень, 10:37
У Ковелі в дворі будинку вбили молодого чоловіка У Ковелі в дворі будинку вбили молодого чоловіка
08 липень, 16:36
На Волині з вікна багатоповерхівки випав 2-річний хлопчик На Волині з вікна багатоповерхівки випав 2-річний хлопчик
14 травень, 15:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин трагічно загинув у аварії в Німеччині: збирають кошти на перевезення тіла додому
Сьогодні, 10:55
 0
У Луцьку чоловік увірвався в заклад спортлото і викрав з каси гроші
Сьогодні, 10:45
 0
47-річний волинянин на смерть розбився на мотоциклі
Сьогодні, 10:23
 0
Волинська борчиня – призерка чемпіонату світу серед молоді
Сьогодні, 10:10
 0
Знайшли молодого волинянина, який зник дорогою з Польщі
Сьогодні, 10:09
 0
Медіа
відео
1/8
﻿