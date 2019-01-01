У Володимирі під час руху загорівся бус





Як розповіли



До приїзду надзвичайників чоловіку вдалося майже повністю ліквідувати пожежу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському під час руху однією з вулиць 31-го жовтня загорілося авто. Про подію пожежники повідомили 5-го листопада.Як розповіли БУГу , авто марки Volkswagen T2 спалахнуло під час руху. Водій заправив буса паливом і невдовзі помітив дим. Зупинившись і відкривши капот, побачив вогонь.До приїзду надзвичайників чоловіку вдалося майже повністю ліквідувати пожежу.

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