У Володимирі під час руху загорівся бус
Сьогодні, 11:58
У Володимирі-Волинському під час руху однією з вулиць 31-го жовтня загорілося авто. Про подію пожежники повідомили 5-го листопада.
Як розповіли БУГу, авто марки Volkswagen T2 спалахнуло під час руху. Водій заправив буса паливом і невдовзі помітив дим. Зупинившись і відкривши капот, побачив вогонь.
До приїзду надзвичайників чоловіку вдалося майже повністю ліквідувати пожежу.
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Як розповіли БУГу, авто марки Volkswagen T2 спалахнуло під час руху. Водій заправив буса паливом і невдовзі помітив дим. Зупинившись і відкривши капот, побачив вогонь.
До приїзду надзвичайників чоловіку вдалося майже повністю ліквідувати пожежу.
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