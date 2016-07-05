На Волині викрили схему ввозу контрабандного товару на понад 7 мільйонів

На Волині вилучили ввезені без сплати митних платежів товари на суму понад 7 мільйонів гривень.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волинської області.У рамках системної протидії контрабанді та тіньовим схемам на кордоні й митниці співробітники Управління СБУ в області та працівники податкової міліції учора, 4 листопада, провели п’ять санкціонованих судом обшуків на території Ковеля, Володимира-Волинського та Нововолинська.Вилучили товарно-матеріальні цінності (побутову хімію та інші господарські товари) вартістю понад 7 мільйонів гривень, ввезені із країн Євросоюзу поза митним контролем та без сплати митних платежів.Встановили, що група волинян протягом 2018-2019 років налагодила схему ввезення таких товарів на територію України шляхом подрібнення партій товарів на так звані "норми".Тривають слідчі дії задля встановлення винних осіб, організаторів вчинення цих кримінальних правопорушень, а також з'ясовується розмір митних платежів, не сплачених за товар.Довідково: згідно із санкцією ч.2 ст. 212 КК України, умисне ухилення від сплати податків, вчинене за попередньою змовою групою осіб, або якщо воно призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, карається штрафом від п’яти тисяч до семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 000 – 119 000 грн) з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.