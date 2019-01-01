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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Де у Луцьку вже встановили термінали для купівлі е-квитків. СПИСОК ЛОКАЦІЙ

Де у Луцьку вже встановили термінали для купівлі е-квитків. СПИСОК ЛОКАЦІЙ
Із четверга, 7 листопада, лучани та гості міста зможуть придбати неперсоніфіковалі електронні квитки. Саме за їх допомогою з 11 листопада пасажири оплачуватимуть проїзд у міських автобусах та тролейбусах.

Для зручності у Луцьку встановлять 40 терміналів, у яких можна придбати та поповнити електронний квиток. Це будуть комплексні термінали, де кожен зможе, окрім поповнення електронного квитка, оплатити за комунальні послуги, послуги мобільного зв'язку, інтернету тощо, повідомляють на сайті Луцькради.

Вартість електронного квитка становить 35 гривень.

Нині уже встановили 21 такий пристрій. Зокрема:

1. Картковий центр компанії ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” (вул. Лесі Українки, 16а);

2. “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку” (вул. Лесі Українки, 35);

3. Департамент соціальної політики міської ради (пр. Волі, 4а);

4. Сервісний центр “EVODA” КП “Луцькводоканал” (пр. Соборності, 25);

5. Будівельно-господарський гіпермаркет “Епіцентр К”;

6. Modern-Expo Group;

7.Супермаркет “TOR-BA”;

8. ТЦ “Нова Лінія”;

9. Культурно- розважальний Центр “Адреналін Сіті”;

10.Супермаркет “Наш Край” (вул. Шевченка, 11);

11. Супермаркет “Наш Край” (пр. Відродження, 18);

12. “SPAR” (вул. Конякіна, 7а);

13. “SPAR” (пр. Соборності, 6);

14. “Вопак” (Київський майдан, 11)

15. ПрАТ “Універмаг “Луцьк”;

16.ТЦ “Імідж”;

17. РЦ “Промінь”;

18. “Салют” (пр. Грушевського, 20);

19. “Салют” (бульвар Дружби народів, 3);

20. “АВС маркет” (вул. Цукрова, 6);

21. “АВС маркет” (вул. Дубнівська, 63);

Робота з встановлення таких автоматів триває й сьогодні.

Окрім цього, 35 терміналів для поповнення електронного квитка встановлять у торгових павільйонах на зупинках громадського транспорту.

Також найближчим часом завершиться розробка мобільного додатку, за допомогою якого можна буде оплатити проїзд через смартфон.

Нагадаємо, що представники пільгових категорій лучан можуть отримати електронні квитки у офісі карткового центру компанії ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” за адресою вул. Лесі Українки, 16а, у департаменті “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку” (вул. Лесі Українки, 35), департаменті соціальної політики міської ради (пр. Волі, 4а) та сервісному центрі “EVODA” КП “Луцькводоканал” (пр. Соборності, 25).

Для пільгових категорій громадян електронні квитки видають безкоштовно.

Зауважимо, що усі публікації Інформаційного агентства ВолиньPost на тему впровадження електронної системи оплати проїзду у міському транспорті можна прочитати ТУТ.

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Теги: е-квитки, Луцьк, проїзд, електронна система
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Коментарі 1
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Автовокзал, ЖД вокзал, спальні райони ТамТаму... це нікого не цікавить правда?!
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