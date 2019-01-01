На Волині чоловік обікрав магазин





Про це повідомляє



"Найдовше затримався у супермаркеті «Дар». Із прилавків «затарився» всім, чим бажала злодійська душа, аж на 1000 гривень. Не обминув і відділу з алкоголем", - йдеться у повідомленні.



Працівники Горохівського відділу поліції встановили злодія. Ним виявився раніше судимий за скоєння крадіжок чоловік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохові 45-річний житель села Цегова обікрав магазин на понад 1 000 тисячу гривень.Про це повідомляє "Волинь Нова". "Найдовше затримався у супермаркеті «Дар». Із прилавків «затарився» всім, чим бажала злодійська душа, аж на 1000 гривень. Не обминув і відділу з алкоголем", - йдеться у повідомленні.Працівники Горохівського відділу поліції встановили злодія. Ним виявився раніше судимий за скоєння крадіжок чоловік.

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