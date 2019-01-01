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На Волині чоловік обікрав магазин

На Волині чоловік обікрав магазин
У Горохові 45-річний житель села Цегова обікрав магазин на понад 1 000 тисячу гривень.

Про це повідомляє "Волинь Нова".

"Найдовше затримався у супермаркеті «Дар». Із прилавків «затарився» всім, чим бажала злодійська душа, аж на 1000 гривень. Не обминув і відділу з алкоголем", - йдеться у повідомленні.

Працівники Горохівського відділу поліції встановили злодія. Ним виявився раніше судимий за скоєння крадіжок чоловік.

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Теги: крадіжка, магазин, Горохів
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