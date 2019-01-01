На Волині чоловік обікрав магазин
Сьогодні, 19:38
У Горохові 45-річний житель села Цегова обікрав магазин на понад 1 000 тисячу гривень.
Про це повідомляє "Волинь Нова".
"Найдовше затримався у супермаркеті «Дар». Із прилавків «затарився» всім, чим бажала злодійська душа, аж на 1000 гривень. Не обминув і відділу з алкоголем", - йдеться у повідомленні.
Працівники Горохівського відділу поліції встановили злодія. Ним виявився раніше судимий за скоєння крадіжок чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє "Волинь Нова".
"Найдовше затримався у супермаркеті «Дар». Із прилавків «затарився» всім, чим бажала злодійська душа, аж на 1000 гривень. Не обминув і відділу з алкоголем", - йдеться у повідомленні.
Працівники Горохівського відділу поліції встановили злодія. Ним виявився раніше судимий за скоєння крадіжок чоловік.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 7 листопада
Сьогодні, 20:05
На Волині чоловік обікрав магазин
Сьогодні, 19:38
У гіпермаркеті «Там Там Сімейні традиції» – вигідні знижки*
Сьогодні, 19:19
На Волині 20-річний хлопець виніс з будинку ювелірні вироби
Сьогодні, 19:11