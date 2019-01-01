У Ковелі «відмазали» сина колишнього судді за двома випадками хуліганства





Ковельський відділ поліції направив до міськрайонного суду дві справи про притягнення до адміністративної відповідальності за хуліганство місцевого мешканця Богдана Василюка, батько якого – Олег Василюк з грудня 1992 року по липень 2017 року працював суддею Ковельського міськрайонного суду і «погорів» на хабарі, - повідомляє



За даними поліції, 25 серпня 2019 року близько 18:30 Богдан Василюк вчинив хуліганські дії, а саме: кричав, бив битою і ногами по вхідних дверях квартири. На зауваження мешканців порушник не реагував, розбив вікно, чим порушив громадський порядок.



На думку судді Ковельського міськрайонного суду Сергія Панасюка, матеріали поліції не містять доказів того, що дії дебошира «були спрямовані на умисне порушення громадського порядку, натомість очевидно те, що його дії були зумовлені конфліктом з іншою особою». Суддя вказав, що у діях Василюка відсутній склад адміністративного правопорушення, передбачений ст. 173 Кодексу України про адмінправопорушення і закрив провадження у справі.



Інший випадок трапився 21 липня 2019 року о 7:50. Перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння у громадському місці, Богдан Василюк погрожував громадянину предметом, схожим на ножа, та створював конфлікт, чим порушив громадський порядок та вчинив дрібне хуліганство.



«У судове засідання особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, не з’явилась жодного разу. Приводом через органи внутрішніх справ особа жодного разу доставлена не була. Заходи, вжиті судом задля забезпечення явки особи до суду, не дали бажаних результатів», – йдеться у постанові суду.



Однак винуватість Богдана Василюка стверджується протоколом про адміністративне правопорушення, консультаційним висновком лікаря та іншими документами.



«Враховуючи дані про особу, те що вона раніше адмінстягненню не піддавалась, пом’якшуючих його відповідальність обставин немає; наявна обтяжуюча його відповідальність обставина – вчинення правопорушення у п’яному стані, він не працює та доходу не має, разом з тим, приходжу до висновку, що провадження у справі підлягає закриттю в зв’язку із закінченням передбачених ст. 38 КУпАП строків накладення адміністративного стягнення», – постановила суддя Ірина Логвинюк.



Нагадують, батька молодого хулігана – суддю Олега Василюка затримали 8 червня 2017 року під час отримання 4 тисяч гривень хабара. 15 червня йому обрали запобіжний захід у вигляді тимчасового зобов’язання, а 11 липня після клопотання Генерального прокурора України – відсторонили від посади до 9 серпня з притягненням до кримінальної відповідальності. Поки тривало слідство та спливали терміни переобрання запобіжного заходу, які свідомо «проґавила» прокуратура, 10 липня суддя-хабарник подав заяву про відставку. Вища рада правосуддя врахувала те, що Олег Василюк має достатній для звільнення у відставку стаж роботи і відпустила його на заслужений відпочинок.

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