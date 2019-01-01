Минулих вихідних до луцької лікарні звернулися 100 пацієнтів
Сьогодні, 04:05
За період вихідних до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулися 100 пацієнтів.
Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.
Так, починаючи з 16-ої години 1 листопада по 8:00 4 листопада, до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 100 пацієнтів, з них: госпіталізовано - 72, надали амбулаторну допомогу - 28.
У травмпункт звернувся 71 травмований, з них - 15 з переломами. 14 разів до хворих викликали лікарів з дому у позаробочий час. 7 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння, 1 людину покусала тварина.
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Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.
Так, починаючи з 16-ої години 1 листопада по 8:00 4 листопада, до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 100 пацієнтів, з них: госпіталізовано - 72, надали амбулаторну допомогу - 28.
У травмпункт звернувся 71 травмований, з них - 15 з переломами. 14 разів до хворих викликали лікарів з дому у позаробочий час. 7 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння, 1 людину покусала тварина.
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