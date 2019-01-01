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Минулих вихідних до луцької лікарні звернулися 100 пацієнтів

Минулих вихідних до луцької лікарні звернулися 100 пацієнтів
За період вихідних до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулися 100 пацієнтів.

Про це йдеться на сторінці закладу у Facebook.

Так, починаючи з 16-ої години 1 листопада по 8:00 4 листопада, до приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні звернулося 100 пацієнтів, з них: госпіталізовано - 72, надали амбулаторну допомогу - 28.

У травмпункт звернувся 71 травмований, з них - 15 з переломами. 14 разів до хворих викликали лікарів з дому у позаробочий час. 7 пацієнтів були у стані сильного алкогольного сп’яніння, 1 людину покусала тварина.

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Теги: Луцьк, медицина
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