На висоті 5 тисяч метрів: найекстремальніші польоти луцького парапланериста. ВІДЕО

Денис Якобчук літає на висоті 5 тисяч метрів над Гімалаями і Альпами, подорожує Україною на параплані.



Каже: небом «захворів» ще у дитинстві, спочатку самостійно вчився літати, нині є членом Федерації парапланеризму України, - про це йдеться у



Серед поля біля села Оздів Луцького району Денис Якобчук цього літа здійснював туристичні польоти Україною. Каже: головне для парапланериста зловити потік повітря. Розповідає про найвіддаленіші місця, куди літав.



«За Тернопіль до Чорткова, 190 кілометрів за день, суто на потоках, без двигуна, без нічого. Сідаєш десь на городах і все, далі уже вибираєшся, зібрав у рюкзак і пішов. У нас мало стають люди, думають, що якийсь неадекват із рюкзаком», - каже Денис Якобчук.



Додому найчастіше добирається автостопом, продовжує хлопець. Нині проводить ознайомчі польоти на параплані.



«Розклали крило, під’єднали підвісну систему, у якій є запасний парашут. Для старту із рівнини треба лебідка, яка стоїть на авто, вона запускає як повітряного змія у середньому на висоту 600 метрів, з цієї висоти ми можемо робити маршрутний політ, тобто політ на дальність, використовуючи термічні потоки. Чик-чик перевірка, чути добре», - пояснює хлопець.



Перше крило придбали з дружиною Світланою, розповідає Денис Якобчук. Навчалися літати самотужки, потім звернулися до професійних парапланеристів Львова, Рівного, Горохова.



«Ходив малим на авіамоделювання, поки у нас були такі гуртки, а потім керівник авіагуртка покатав на дельтаплані і все, захворів небом.7 років таких активних польотів, крайніх 3 роки вдається літати 150 годин у рік. Із 350 днів у середньому 5-6 діб у повітрі», - розповів хлопець.



Денис Якобчук літав над Гімалаями в Індії. Каже: це найекстремальніші польоти, коли ступаєш у прірву і ловиш потік повітря.



«Якщо сам літаєш, бажано мати супутниковий канал зв’язку, можна відправити сигнал «SOS» на найближчих рятувальників. Вище 5 тисяч навіть вертольоти не літають забирати, бо якщо у тебе проблеми, нештатна ситуація і ти сів, то вище 5 тисяч ніхто за тобою не прийде. І на свій ризик летиш і, але воно того варте, побачене того варте», - розповідає парапланерист.



Денис каже: існує всесвітня база треків, яка вивчена досвіченими пілотами.



«Ще цікаво у Альпах літати. Є така дисципліна білакфлай. Це день летиш, сідаєш на вершині, там ночуєш у наметі і вертаєшся, або летиш далі наступного дня. Це дуже захоплююче, цікаво, коли ти на одинці на 3 тисячах метрів», - ділиться враженнями Денис Якобчук.



Парапланерист має посвідчення пілота Міжнародної авіаційної федерації. Зі слів чоловіка: у небі відчуває себе як на іншій планеті.





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