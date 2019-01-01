Волинянин, який двічі за рік сідав п'яний за кермо, заплатить 20 тисяч гривень штрафу





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Так, у вересні в селі Мукошин працівники групи реагування патрульної поліції зупинили легковий автомобіль «ВАЗ», який робив незрозумілі маневри, а водій якого перебував у стані алкогольного сп’яніння. За кермом перебував житель одного з сіл району, якого у липні цьогоріч вже затримували за керування в стані алкогольного сп’яніння та судом наклали стягнення у вигляді штрафу 600 НМДГ або ж 10 200 гривень.



Цього разу він знову був нетверезий, огляд водія на визначення стану сп’яніння здійснили за допомогою приладу «Драгер».



Правоохоронці в присутності двох свідків склали на кермувальника черговий адмінпротокол за керування в стані алкогольного сп’яніння та відсторонили його від керування транспортним засобом.



Рішенням Любешівського районного суду 31-річного жителя району визнали винним у керуванні транспортного засобу у стані сп’яніння, вчинене повторно протягом року, та наклали адміністративне стягнення у вигляді у штафу у розмірі 1200 НМДГ (20400 гривень) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель Любешівського району двічі протягом року керував автомобілем напідпитку.Про це повідомляє Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області. Так, у вересні в селі Мукошин працівники групи реагування патрульної поліції зупинили легковий автомобіль «ВАЗ», який робив незрозумілі маневри, а водій якого перебував у стані алкогольного сп’яніння. За кермом перебував житель одного з сіл району, якого у липні цьогоріч вже затримували за керування в стані алкогольного сп’яніння та судом наклали стягнення у вигляді штрафу 600 НМДГ або ж 10 200 гривень.Цього разу він знову був нетверезий, огляд водія на визначення стану сп’яніння здійснили за допомогою приладу «Драгер».Правоохоронці в присутності двох свідків склали на кермувальника черговий адмінпротокол за керування в стані алкогольного сп’яніння та відсторонили його від керування транспортним засобом.Рішенням Любешівського районного суду 31-річного жителя району визнали винним у керуванні транспортного засобу у стані сп’яніння, вчинене повторно протягом року, та наклали адміністративне стягнення у вигляді у штафу у розмірі 1200 НМДГ (20400 гривень) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки.

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