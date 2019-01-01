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Волинянин, який двічі за рік сідав п'яний за кермо, заплатить 20 тисяч гривень штрафу

Волинянин, який двічі за рік сідав п'яний за кермо, заплатить 20 тисяч гривень штрафу
Житель Любешівського району двічі протягом року керував автомобілем напідпитку.

Про це повідомляє Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.

Так, у вересні в селі Мукошин працівники групи реагування патрульної поліції зупинили легковий автомобіль «ВАЗ», який робив незрозумілі маневри, а водій якого перебував у стані алкогольного сп’яніння. За кермом перебував житель одного з сіл району, якого у липні цьогоріч вже затримували за керування в стані алкогольного сп’яніння та судом наклали стягнення у вигляді штрафу 600 НМДГ або ж 10 200 гривень.

Цього разу він знову був нетверезий, огляд водія на визначення стану сп’яніння здійснили за допомогою приладу «Драгер».

Правоохоронці в присутності двох свідків склали на кермувальника черговий адмінпротокол за керування в стані алкогольного сп’яніння та відсторонили його від керування транспортним засобом.

Рішенням Любешівського районного суду 31-річного жителя району визнали винним у керуванні транспортного засобу у стані сп’яніння, вчинене повторно протягом року, та наклали адміністративне стягнення у вигляді у штафу у розмірі 1200 НМДГ (20400 гривень) з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки.

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Теги: п'яний волинянин, штраф, Любешівський район
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