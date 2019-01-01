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У Луцьку відбудеться міжнародний фестиваль документального кіно. ВІДЕО. ПРОГРАМА

У Луцьку відбудеться міжнародний фестиваль документального кіно. ВІДЕО. ПРОГРАМА
У Луцьку 22 листопада стартує XVI Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA.

Покази та обговорення фільмів триватимуть до 8 грудня і відбуватимуться в Палаці культури міста Луцька, Молодіжному центрі Волині, Книгарні «Є», обласній науковій та юнацькій бібліотеках, а також в освітніх закладах міста. Крім обласного центру, фестиваль завітає і в місто Нововолинськ.

Ключовою темою цьогорічного фестивалю є вплив інформаційних технологій на свідомість людини, спосіб її життя, планету, а також ті нові можливості та загрози, які пов’язані з відкритими даними, інформаційною безпекою.

Про це йдеться у фільмах, об’єднаних назвою «Мережа»: стрічка «Bellingcat: Правда у світі постправди» розповідає про роботу відомої міжнародної команди журналістів-розслідувачів Bellingcat, які розкривають резонансні справи (зокрема – і збитого над Україною малазійського боїнга); а фільм «Чистильники» розкриває світ інтернет-цензури, яку донедавна заперечували в Google, Facebook, Twitter.

Також фестиваль привертає увагу до проблем довкілля, національних традицій та ідентичності, державної цілісності, постМайдану, причин війни на Сході України тощо. Особливо виразним тут є фільм українського режисера Ігоря Мінаєва, який відкриває фестиваль, – «Какофонія Донбасу».

Резонансні документальні стрічки представлені і проектами «ЗМІНИ ЦЕ! Лабораторія впливу для активістів та документалістів» і «CIVIL PITCH: фільми громадської активності». Чутлива документальна стрічка «Неспокій», знята гарвардською студенткою Дженніфер Брі, тіло якої раптово перестало її слухатися, фіксує найпохмуріші моменти її боротьби із синдромом хронічної втоми і те, як вона об’єднала мільйони в усьому світі. Стрічка-розслідування «Навмисна смерть» відкриває приховані процеси індустрії електроніки та доводить, що навіть найменші ґаджети мають смертельні наслідки для довкілля та здоров’я. А фільм «Ти, бля, рота закрий!» розповідає про хлопця, який із 15 років бореться з корупцією в рідному селі, через що отримує погрози і вибухівку на подвір’я .

Правозахисну складову представляє Всеукраїнська Кампанія проти кібербулінгу. У кінопрограму Мандрівного фестивалю включили фільм «Кривдник», який подає безстрашний погляд на те, як булінг вплинув на життя п’ятьох дітей та їхніх сімей.

У Луцьку відбудеться міжнародний фестиваль документального кіно. ВІДЕО. ПРОГРАМА


Детальніше з програмою кінопоказів на Волині можна ознайомитися:

- на офіційному веб-сайті Мандрівного фестивалю Docudays UA.
- у соцмережах Мандрівного фестивалю Docudays UA на Волині – Facebook, Instagram.

Фестиваль – неполітичний і некомерційний. Вхід вільний.

Фестиваль відбувається за підтримки Посольства Швеції в Україні, Королівства Нідерландів та ініціатива «Moving Docs».

Організатор фестивалю на Волині – Волинський прес-клуб.



Довідкова інформація:

Docudays UA – єдиний в Україні міжнародний фестиваль документального кіно про права людини. Входить до Міжнародної мережі правозахисних кінофестивалів Human Rights Film Network. Відбувається щороку в Києві впродовж останнього тижня березня. Після завершення Docudays UA традиційно презентує найкращі фільми в регіонах України під час Мандрівного фестивалю.

Програма XVI Мандрівного міжнародного фестивалю
документального кіно про права людини Docudays UA:

У Луцьку відбудеться міжнародний фестиваль документального кіно. ВІДЕО. ПРОГРАМА
У Луцьку відбудеться міжнародний фестиваль документального кіно. ВІДЕО. ПРОГРАМА
У Луцьку відбудеться міжнародний фестиваль документального кіно. ВІДЕО. ПРОГРАМА
У Луцьку відбудеться міжнародний фестиваль документального кіно. ВІДЕО. ПРОГРАМА





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Теги: Docudays UA, мандрівний міжнародний фестиваль, кінопоказ, Волинь
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