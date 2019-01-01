У Луцьку відбудеться міжнародний фестиваль документального кіно. ВІДЕО. ПРОГРАМА

У Луцьку 22 листопада стартує XVI Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA.Покази та обговорення фільмів триватимуть до 8 грудня і відбуватимуться в Палаці культури міста Луцька, Молодіжному центрі Волині, Книгарні «Є», обласній науковій та юнацькій бібліотеках, а також в освітніх закладах міста. Крім обласного центру, фестиваль завітає і в місто Нововолинськ.Ключовою темою цьогорічного фестивалю є вплив інформаційних технологій на свідомість людини, спосіб її життя, планету, а також ті нові можливості та загрози, які пов’язані з відкритими даними, інформаційною безпекою.Про це йдеться у фільмах, об’єднаних назвою «Мережа»: стрічкарозповідає про роботу відомої міжнародної команди журналістів-розслідувачів Bellingcat, які розкривають резонансні справи (зокрема – і збитого над Україною малазійського боїнга); а фільмрозкриває світ інтернет-цензури, яку донедавна заперечували в Google, Facebook, Twitter.Також фестиваль привертає увагу до проблем довкілля, національних традицій та ідентичності, державної цілісності, постМайдану, причин війни на Сході України тощо. Особливо виразним тут є фільм українського режисера, який відкриває фестиваль, –Резонансні документальні стрічки представлені і проектами «ЗМІНИ ЦЕ! Лабораторія впливу для активістів та документалістів» і «CIVIL PITCH: фільми громадської активності». Чутлива документальна стрічка, знята гарвардською студенткою, тіло якої раптово перестало її слухатися, фіксує найпохмуріші моменти її боротьби із синдромом хронічної втоми і те, як вона об’єднала мільйони в усьому світі. Стрічка-розслідуваннявідкриває приховані процеси індустрії електроніки та доводить, що навіть найменші ґаджети мають смертельні наслідки для довкілля та здоров’я. А фільмрозповідає про хлопця, який із 15 років бореться з корупцією в рідному селі, через що отримує погрози і вибухівку на подвір’я .Правозахисну складову представляє Всеукраїнська Кампанія проти кібербулінгу. У кінопрограму Мандрівного фестивалю включили фільм, який подає безстрашний погляд на те, як булінг вплинув на життя п’ятьох дітей та їхніх сімей.Детальніше з програмою кінопоказів на Волині можна ознайомитися:- на офіційномуМандрівного фестивалю Docudays UA.- у соцмережах Мандрівного фестивалю Docudays UA на Волині –Фестиваль – неполітичний і некомерційний.Фестиваль відбувається за підтримки Посольства Швеції в Україні, Королівства Нідерландів та ініціатива «Moving Docs».Організатор фестивалю на Волині – Волинський прес-клуб.Docudays UA – єдиний в Україні міжнародний фестиваль документального кіно про права людини. Входить до Міжнародної мережі правозахисних кінофестивалів Human Rights Film Network. Відбувається щороку в Києві впродовж останнього тижня березня. Після завершення Docudays UA традиційно презентує найкращі фільми в регіонах України під час Мандрівного фестивалю.Програма XVI Мандрівного міжнародного фестивалюдокументального кіно про права людини Docudays UA: