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Луцький фотограф показав світлини з параду 1985 року

Луцький фотограф показав світлини з параду 1985 року
Луцький фотохудожник Віктор Чухрай опублікував фотокартки з параду у 1985 році.

Їх він не публікував, адже відкладав, як браковані. Проте таки вирішив оприлюднити у мережі, - пишуть Хронікі Любарта.

Нагадаємо: 7 листопада 1917 року відбулася так звана Жовтнева революція (25 жовтня за григоріанським календарем). У ході перевороту Тимчасовий уряд, що перебував у столиці держави Петрограді заарештували, а центральну владу перебрали на себе лідери більшовиків на чолі з Володимиром Леніном. У радянські роки ця дата відзначалася парадами.

Луцький фотограф показав світлини з параду 1985 року
Луцький фотограф показав світлини з параду 1985 року
Луцький фотограф показав світлини з параду 1985 року
Луцький фотограф показав світлини з параду 1985 року

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Теги: фото, ретрофото, луцьк, парад
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