Луцький фотограф показав світлини з параду 1985 року

Віктор Чухрай опублікував фотокартки з параду у 1985 році.



Їх він не публікував, адже відкладав, як браковані. Проте таки вирішив оприлюднити у мережі, - пишуть



Нагадаємо: 7 листопада 1917 року відбулася так звана Жовтнева революція (25 жовтня за григоріанським календарем). У ході перевороту Тимчасовий уряд, що перебував у столиці держави Петрограді заарештували, а центральну владу перебрали на себе лідери більшовиків на чолі з Володимиром Леніном. У радянські роки ця дата відзначалася парадами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький фотохудожникопублікував фотокартки з параду у 1985 році.Їх він не публікував, адже відкладав, як браковані. Проте таки вирішив оприлюднити у мережі, - пишуть Хронікі Любарта Нагадаємо: 7 листопада 1917 року відбулася так звана Жовтнева революція (25 жовтня за григоріанським календарем). У ході перевороту Тимчасовий уряд, що перебував у столиці держави Петрограді заарештували, а центральну владу перебрали на себе лідери більшовиків на чолі з Володимиром Леніном. У радянські роки ця дата відзначалася парадами.

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