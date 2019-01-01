У Луцьку – вибух в житловому будинку: є постраждалий. ФОТО
Сьогодні, 09:09
У Луцьку трапився вибух у житловому будинку на проспекті Соборності, 19.
Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини.
Приблизно о 8 годині ранку 8 листопада у квартирі на третьому поверсі будинку на проспекті Соборності стався вибух. Наразі причину вибуху встановлює слідчо-оперативна група.
Внаслідок вибуху постраждав чоловік, його госпіталізували. Медики зазначили, що загрози життю постраждалого немає.
Від вибуху пошкоджений балкон квартири на третьому поверсі, також розбилось віконне скло у сусідніх квартирах.
На місці події працюють вибухотехніки, пожежники та два екіпажі поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини.
Приблизно о 8 годині ранку 8 листопада у квартирі на третьому поверсі будинку на проспекті Соборності стався вибух. Наразі причину вибуху встановлює слідчо-оперативна група.
Внаслідок вибуху постраждав чоловік, його госпіталізували. Медики зазначили, що загрози життю постраждалого немає.
Від вибуху пошкоджений балкон квартири на третьому поверсі, також розбилось віконне скло у сусідніх квартирах.
На місці події працюють вибухотехніки, пожежники та два екіпажі поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку – вибух в житловому будинку: є постраждалий. ФОТО
Сьогодні, 09:09
У ресторані «Брама у світ смаків» – акція на обіди*
Сьогодні, 08:42