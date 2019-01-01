У Луцьку – вибух в житловому будинку: є постраждалий. ФОТО





Про це повідомляє Інформаційне агентство



Приблизно о 8 годині ранку 8 листопада у квартирі на третьому поверсі будинку на проспекті Соборності стався вибух. Наразі причину вибуху встановлює слідчо-оперативна група.



Внаслідок вибуху постраждав чоловік, його госпіталізували. Медики зазначили, що загрози життю постраждалого немає.



Від вибуху пошкоджений балкон квартири на третьому поверсі, також розбилось віконне скло у сусідніх квартирах.



На місці події працюють вибухотехніки, пожежники та два екіпажі поліції.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку трапився вибух у житловому будинку на проспекті Соборності, 19.Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини Приблизно о 8 годині ранку 8 листопада у квартирі на третьому поверсі будинку на проспекті Соборності стався вибух. Наразі причину вибуху встановлює слідчо-оперативна група.Внаслідок вибуху постраждав чоловік, його госпіталізували. Медики зазначили, що загрози життю постраждалого немає.Від вибуху пошкоджений балкон квартири на третьому поверсі, також розбилось віконне скло у сусідніх квартирах.На місці події працюють вибухотехніки, пожежники та два екіпажі поліції.

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