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У Луцьку – вибух в житловому будинку: є постраждалий. ФОТО

У Луцьку – вибух в житловому будинку: є постраждалий. ФОТО
У Луцьку трапився вибух у житловому будинку на проспекті Соборності, 19.

Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини.

Приблизно о 8 годині ранку 8 листопада у квартирі на третьому поверсі будинку на проспекті Соборності стався вибух. Наразі причину вибуху встановлює слідчо-оперативна група.

Внаслідок вибуху постраждав чоловік, його госпіталізували. Медики зазначили, що загрози життю постраждалого немає.

Від вибуху пошкоджений балкон квартири на третьому поверсі, також розбилось віконне скло у сусідніх квартирах.

На місці події працюють вибухотехніки, пожежники та два екіпажі поліції.

У Луцьку – вибух в житловому будинку: є постраждалий. ФОТО
У Луцьку – вибух в житловому будинку: є постраждалий. ФОТО
У Луцьку – вибух в житловому будинку: є постраждалий. ФОТО
У Луцьку – вибух в житловому будинку: є постраждалий. ФОТО



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Теги: вибух, Луцьк
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