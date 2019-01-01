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У Рівному молодик підпалив Lexus і ледь не згорів сам. ФОТО

У Рівному молодик підпалив Lexus і ледь не згорів сам. ФОТО
У Рівному поліцейські затримали чоловіка за підпал елітної іномарки.

До поліції сьогодні, 8 листопада, близько 00:10 надійшло повідомлення, що на вулиці Євгена Коновальця обласного центру горить автомобіль, - пише ГУНП у Рівненській області.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що транспортний засіб Lexus належить 32-річному рівнянину та був припаркований у дворі багатоповерхівки за місцем проживання.

Вогонь майже повністю знищив автомобіль.

Невдовзі до поліції надійшло повідомлення про підозрілого чоловіка неподалік місця події. Екіпаж патрульних спільно з поліцейськими Рівненського відділу оперативно на вулиці Степова розшукали чоловіка, який може бути причетний до підпалу. У нього згоріла частини штанів та була обпечена нога. Зловмисником виявився 33-річний житель Рівного.

Його госпіталізували до лікарні, де діагностували опік полум’ям обох рук, лівої ноги 1,2 ступеня, 10% поверхні тіла. Крім того, за зовнішніми ознаки він перебував у стані сп’яніння.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).

У Рівному молодик підпалив Lexus і ледь не згорів сам. ФОТО
У Рівному молодик підпалив Lexus і ледь не згорів сам. ФОТО
У Рівному молодик підпалив Lexus і ледь не згорів сам. ФОТО
У Рівному молодик підпалив Lexus і ледь не згорів сам. ФОТО

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Теги: поліція, Рівне, підпал
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