У Рівному молодик підпалив Lexus і ледь не згорів сам. ФОТО
Сьогодні, 11:22
У Рівному поліцейські затримали чоловіка за підпал елітної іномарки.
До поліції сьогодні, 8 листопада, близько 00:10 надійшло повідомлення, що на вулиці Євгена Коновальця обласного центру горить автомобіль, - пише ГУНП у Рівненській області.
На місці події слідчо-оперативна група встановила, що транспортний засіб Lexus належить 32-річному рівнянину та був припаркований у дворі багатоповерхівки за місцем проживання.
Вогонь майже повністю знищив автомобіль.
Невдовзі до поліції надійшло повідомлення про підозрілого чоловіка неподалік місця події. Екіпаж патрульних спільно з поліцейськими Рівненського відділу оперативно на вулиці Степова розшукали чоловіка, який може бути причетний до підпалу. У нього згоріла частини штанів та була обпечена нога. Зловмисником виявився 33-річний житель Рівного.
Його госпіталізували до лікарні, де діагностували опік полум’ям обох рук, лівої ноги 1,2 ступеня, 10% поверхні тіла. Крім того, за зовнішніми ознаки він перебував у стані сп’яніння.
Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).
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До поліції сьогодні, 8 листопада, близько 00:10 надійшло повідомлення, що на вулиці Євгена Коновальця обласного центру горить автомобіль, - пише ГУНП у Рівненській області.
На місці події слідчо-оперативна група встановила, що транспортний засіб Lexus належить 32-річному рівнянину та був припаркований у дворі багатоповерхівки за місцем проживання.
Вогонь майже повністю знищив автомобіль.
Невдовзі до поліції надійшло повідомлення про підозрілого чоловіка неподалік місця події. Екіпаж патрульних спільно з поліцейськими Рівненського відділу оперативно на вулиці Степова розшукали чоловіка, який може бути причетний до підпалу. У нього згоріла частини штанів та була обпечена нога. Зловмисником виявився 33-річний житель Рівного.
Його госпіталізували до лікарні, де діагностували опік полум’ям обох рук, лівої ноги 1,2 ступеня, 10% поверхні тіла. Крім того, за зовнішніми ознаки він перебував у стані сп’яніння.
Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне пошкодження майна шляхом підпалу).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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