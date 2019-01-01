Як обміняти товар в магазині: поради волинянам

Волинянам дали декілька порад, як повернути товар, якщо покупка виявилася невдалою. Якщо хочете придбати річ, яка дорого коштує, наприклад, побутову техніку, то краще це зробити у фірмовому спеціалізованому магазині.Про це інформує прес-служба Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області.При купівлі непродовольчого товару належної якості, який не підійшов покупцеві за формою, габаритами, фасоном, кольором або він не може використати його за призначенням з інших причин, він має право обміняти виріб на аналогічний у продавця, в якого його придбав, протягом 14 днів (без урахування дня купівлі), якщо не передбачено тривалішого строку.Однак таке право залежить від певних умов.l) Споживач може обміняти товар тільки на аналогічний придбаному, але інший за кольором, фасоном, формою, габаритами (наприклад, замінити синій блокнот на зелений);2) Обміну підлягають лише вироби, які не були у вжитку, якщо збережені їхні товарний вигляд та споживчі властивості, а також пломби, ярлики та виданий при покупці товарний чи касовий чек.3) Існують обмеження щодо строку – якщо день придбання товару не збігається з датою передачі його споживачу, 14-денний строк обчислюється з наступного дня після того, як клієнт його отримав (до прикладу, при доставці). Якщо виріб потребує спеціальної установки чи підключення, 14-денний строк починається з наступного дня після здійснення таких процедур.4) Не всі види товарів належної якості підлягають обміну. З продовольчих це: лікарські препарати та засоби, предмети сангігієни. З непродовольчих:– фотоплівки, фотопластинки, фотографічний папір;– корсетні товари;– парфумерно-косметичні засоби;– пір’яно-пухові вироби;– м’які та гумові надувні дитячі іграшки;– зубні щітки;– мундштуки;– апарати та креми/лосьйони для гоління;– гребінці та щітки масажні;– сурдини (для духових музичних інструментів);– скрипічні підборіддя;– рукавички;– тканини;- тюлегардинні й мереживні полотна;– килимові вироби метражні;– білизна натільна та постільна;– панчішно-шкарпеткові вироби;– товари в аерозольній упаковці;– друковані видання;– лінійний та листковий металопрокат, трубна продукція– пиломатеріали погонні (плінтус, лиштва);– матеріали (деревоволокнисті та деревостружкові плити, фанера) і скло, нарізані або розкроєні під розмір, визначений покупцем (замовником);– аудіо-, відеокасети, диски для лазерних систем зчитування з записом;– вироби з натурального та штучного волосся (перуки);– товари для немовлят (пелюшки, пипки, пляшечки для годування тощо);– інструменти для манікюру, педикюру (ножиці, пилочки тощо);– ювелірні вироби з коштовних металів, дорогоцінного (зокрема органогенного утворення) та напівдорогоцінного каміння.Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, покупець має право або придбати щось інше з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати договір та одержати назад витрачену на придбання виробу суму, чи обміняти покупку на такий самий продукт як тільки він надійде в продаж.У день доставки такого виробу продавець зобов’язаний повідомити про це споживача, який вимагає обміну товару. При розірванні договору купівлі-продажу з клієнтом здійснюють розрахунки на основі вартості продукту на момент його придбання. Кошти, сплачені за товар, повертають споживачеві у день анулювання угоди, а в разі неможливості компенсації саме в цей день – в інший строк, за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом тижня. Якщо в результаті очікування покупець втратить інтерес до придбання виробу, він має право розірвати угоду та вимагати повернення витраченої на нього суми.