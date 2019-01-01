В боулінг-клубі StrikeCity – шалені вихідні*
Сьогодні, 19:27
Щоп'ятниці та суботи з 22:00 шалені вихідні в боулінг-клубі StrikeCity.
Запрошують святкувати закінчення робочих буднів з: драйвовим Dj-єм, запальним MC/ведучим, морем незабутніх авторських коктейлів від бармена та безліччю подарунків для найактивніших гостей вечірки.
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Вхід на вечірку вільний.
⠀
Телефон для бронювання доріжок: 067 334 50 85
⠀
"Ми знаємо, що потрібно для незабутнього святкування", - йдеться у повідомленні.
⠀
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Запрошують святкувати закінчення робочих буднів з: драйвовим Dj-єм, запальним MC/ведучим, морем незабутніх авторських коктейлів від бармена та безліччю подарунків для найактивніших гостей вечірки.
⠀⠀
Вхід на вечірку вільний.
⠀
Телефон для бронювання доріжок: 067 334 50 85
⠀
"Ми знаємо, що потрібно для незабутнього святкування", - йдеться у повідомленні.
⠀
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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