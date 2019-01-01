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В боулінг-клубі StrikeCity – шалені вихідні*

В боулінг-клубі StrikeCity – шалені вихідні*
Щоп'ятниці та суботи з 22:00 шалені вихідні в боулінг-клубі StrikeCity.

Запрошують святкувати закінчення робочих буднів з: драйвовим Dj-єм, запальним MC/ведучим, морем незабутніх авторських коктейлів від бармена та безліччю подарунків для найактивніших гостей вечірки.
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Вхід на вечірку вільний.

Телефон для бронювання доріжок: 067 334 50 85

"Ми знаємо, що потрібно для незабутнього святкування", - йдеться у повідомленні.

В боулінг-клубі StrikeCity – шалені вихідні*




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Теги: ПортCity, боулінг-клуб, шалені вихідні
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