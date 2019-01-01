У центральному парку Луцька встановлять відеокамери
Сьогодні, 18:10
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки облаштують систему відеоспостереження.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти на сторінці у Facebook.
Муніципали зауважують, що міська влада вкладає дуже багато зусиль та коштів в розвиток та покращення інфраструктури парку. Проте певна категорія громадян періодично вчиняє акти вандалізму в цій зоні відпочинку: перевертає лавки та урни, пошкоджує та викрадає комунальне майно тощо.
Саме тому в одному із етапів реалізації програми «Безпечне місто Луцьк на 2019-2021 рр.» передбачили будівництво системи відеоспостереження в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.
З метою збереження комунального майна, своєчасного виявлення та реагування на правопорушення, оперативне встановлення осіб, які їх вчинили, прийняли рішення про те, що наступним кроком розбудови системи «Безпечне місто Луцьк» в 2019 році буде будівництво нового сегменту комплексної системи відеоспостереження саме в центральному парку.
Департамент муніципальної варти розпочав передпроектні роботи. Обіцяють, що відеокамери в парку з’являться до 20 грудня цього року.
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Про це повідомляє департамент муніципальної варти на сторінці у Facebook.
Муніципали зауважують, що міська влада вкладає дуже багато зусиль та коштів в розвиток та покращення інфраструктури парку. Проте певна категорія громадян періодично вчиняє акти вандалізму в цій зоні відпочинку: перевертає лавки та урни, пошкоджує та викрадає комунальне майно тощо.
Саме тому в одному із етапів реалізації програми «Безпечне місто Луцьк на 2019-2021 рр.» передбачили будівництво системи відеоспостереження в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.
З метою збереження комунального майна, своєчасного виявлення та реагування на правопорушення, оперативне встановлення осіб, які їх вчинили, прийняли рішення про те, що наступним кроком розбудови системи «Безпечне місто Луцьк» в 2019 році буде будівництво нового сегменту комплексної системи відеоспостереження саме в центральному парку.
Департамент муніципальної варти розпочав передпроектні роботи. Обіцяють, що відеокамери в парку з’являться до 20 грудня цього року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Щось за цей рік їх ніразу не бачив там. А в парку я там кожен день
Як бухали люди на лавках так і далі бухають