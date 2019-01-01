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У центральному парку Луцька встановлять відеокамери

У центральному парку Луцька встановлять відеокамери
У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки облаштують систему відеоспостереження.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти на сторінці у Facebook.

Муніципали зауважують, що міська влада вкладає дуже багато зусиль та коштів в розвиток та покращення інфраструктури парку. Проте певна категорія громадян періодично вчиняє акти вандалізму в цій зоні відпочинку: перевертає лавки та урни, пошкоджує та викрадає комунальне майно тощо.

Саме тому в одному із етапів реалізації програми «Безпечне місто Луцьк на 2019-2021 рр.» передбачили будівництво системи відеоспостереження в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.

З метою збереження комунального майна, своєчасного виявлення та реагування на правопорушення, оперативне встановлення осіб, які їх вчинили, прийняли рішення про те, що наступним кроком розбудови системи «Безпечне місто Луцьк» в 2019 році буде будівництво нового сегменту комплексної системи відеоспостереження саме в центральному парку.

Департамент муніципальної варти розпочав передпроектні роботи. Обіцяють, що відеокамери в парку з’являться до 20 грудня цього року.

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Теги: парк, Луцьк, відеокамери, Безпечне місто
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Коментарі 1
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Для початку хай ті муніципали там несуть службу
Щось за цей рік їх ніразу не бачив там. А в парку я там кожен день
Як бухали люди на лавках так і далі бухають
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