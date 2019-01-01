У центральному парку Луцька встановлять відеокамери

У Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки облаштують систему відеоспостереження.Про це повідомляє департамент муніципальної варти на сторінці у Facebook.Муніципали зауважують, що міська влада вкладає дуже багато зусиль та коштів в розвиток та покращення інфраструктури парку. Проте певна категорія громадян періодично вчиняє акти вандалізму в цій зоні відпочинку: перевертає лавки та урни, пошкоджує та викрадає комунальне майно тощо.Саме тому в одному із етапів реалізації програми «Безпечне місто Луцьк на 2019-2021 рр.» передбачили будівництво системи відеоспостереження в Центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки.З метою збереження комунального майна, своєчасного виявлення та реагування на правопорушення, оперативне встановлення осіб, які їх вчинили, прийняли рішення про те, що наступним кроком розбудови системи «Безпечне місто Луцьк» в 2019 році буде будівництво нового сегменту комплексної системи відеоспостереження саме в центральному парку.Департамент муніципальної варти розпочав передпроектні роботи. Обіцяють, що відеокамери в парку з’являться до 20 грудня цього року.