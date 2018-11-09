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Як луцькі школярі писали всеукраїнський радіодиктант національної єдності. ВІДЕО

Як луцькі школярі писали всеукраїнський радіодиктант національної єдності. ВІДЕО
19-й радіодиктант національної єдності - До дня української писемності та мови - відбувся сьогодні, 8 листопада. Він тривав 20-ть хвилин.

Текст – авторський, створений спеціально на замовлення. Диктор, автор шкільних підручників Олександр Авраменко читав його в прямому ефірі. Писали диктант і учні Луцької ЗОШ I-II ступенів №11-колегіум, - йдеться у сюжеті Суспільного.

Назва цьогорічного радіодиктанту "Від бересту - до "цифри". Одинадцятикласниця колегіуму Світлана Левчук писала диктант вперше. Дівчина каже: це - не заради оцінки, а для вдосконалення знання рідної мови.

«Це було незвичайно, але цікаво. Я зараз в 11-му класі і попереду у нас чекає ЗНО і це корисний урок для нас усіх. Цей диктант був дуже легким», - розповіла школярка Світлана Левчук.

Перевірити свій рівень знань української у такий спосіб уперше вирішив і одинадцятикласник Роман Новосад.

«Я написав цей диктант вперше. Мені було цікаво його писати. у мене такого не було. З моїх знайомих багато друзів у цьому диктанті брали участь. Щоб перевірити я просто віддам свій диктант вчителю», - ділиться враженнями Роман Новосад.

Подруги Олександра Корецька і Анастасія Карачун радіодиктант написали вдруге.

«Минулого року, був набагато важчий диктант, було більше пунктуаційних і орфографічних правил використаних у диктанті. Цей яким був для тебе? - Цей був набагато цікавішим. Багато фактів, які з нас ніхто і не знав. Як на мене диктує дуже добре. Повільно, я встигала кожне слово. добре чути, де треба ставити крапку, кому, дві крапки. Є ці паузи між словами, де потрібні знаки», - зауважила Анастасія Карачун.

«Він був доволі легким. Корисним у тому плані, що допоміг мені більше зрозуміти певні правила української літератури для майбутнього ЗНО», - зазначила школярка Олександра Корецька.

Писали диктант єдності близько 20-ти хвилин, - розповіла вчителька української мови та літератури Тетяна Березінська.

«Раніше ми диктант писала і перевіряли самі, а цього року діти мають можливість перевірити диктант на телебаченні, або відіслати на відповідний сайт. Мої діти забажали, щоб я перевірила їм і поставила відповідні оцінки», - розповіла вчителька української мови і літератури.

Директорка колегіуму Наталія Гаць розповіла: цього року до радіодиктанту долучилися учні 7 та 11-х класів.

«В цьому році нам було важче з технікою. Хоча нею оснащені усі кабінети, але підвів інтернет-зв’язок. Були свої нюанси, але діти написали радіодиктант», - зауважила Наталія Гаць.

Через годину текст оприлюднили на всіх сайтах Суспільного.


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Теги: радіодиктант, луцька школа, День писемності
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