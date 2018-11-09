Як луцькі школярі писали всеукраїнський радіодиктант національної єдності. ВІДЕО





Текст – авторський, створений спеціально на замовлення. Диктор, автор шкільних підручників Олександр Авраменко читав його в прямому ефірі. Писали диктант і учні Луцької ЗОШ I-II ступенів №11-колегіум, - йдеться у



Назва цьогорічного радіодиктанту "Від бересту - до "цифри". Одинадцятикласниця колегіуму Світлана Левчук писала диктант вперше. Дівчина каже: це - не заради оцінки, а для вдосконалення знання рідної мови.



«Це було незвичайно, але цікаво. Я зараз в 11-му класі і попереду у нас чекає ЗНО і це корисний урок для нас усіх. Цей диктант був дуже легким», - розповіла школярка Світлана Левчук.



Перевірити свій рівень знань української у такий спосіб уперше вирішив і одинадцятикласник Роман Новосад.



«Я написав цей диктант вперше. Мені було цікаво його писати. у мене такого не було. З моїх знайомих багато друзів у цьому диктанті брали участь. Щоб перевірити я просто віддам свій диктант вчителю», - ділиться враженнями Роман Новосад.



Подруги Олександра Корецька і Анастасія Карачун радіодиктант написали вдруге.



«Минулого року, був набагато важчий диктант, було більше пунктуаційних і орфографічних правил використаних у диктанті. Цей яким був для тебе? - Цей був набагато цікавішим. Багато фактів, які з нас ніхто і не знав. Як на мене диктує дуже добре. Повільно, я встигала кожне слово. добре чути, де треба ставити крапку, кому, дві крапки. Є ці паузи між словами, де потрібні знаки», - зауважила Анастасія Карачун.



«Він був доволі легким. Корисним у тому плані, що допоміг мені більше зрозуміти певні правила української літератури для майбутнього ЗНО», - зазначила школярка Олександра Корецька.



Писали диктант єдності близько 20-ти хвилин, - розповіла вчителька української мови та літератури Тетяна Березінська.



«Раніше ми диктант писала і перевіряли самі, а цього року діти мають можливість перевірити диктант на телебаченні, або відіслати на відповідний сайт. Мої діти забажали, щоб я перевірила їм і поставила відповідні оцінки», - розповіла вчителька української мови і літератури.



Директорка колегіуму Наталія Гаць розповіла: цього року до радіодиктанту долучилися учні 7 та 11-х класів.



«В цьому році нам було важче з технікою. Хоча нею оснащені усі кабінети, але підвів інтернет-зв’язок. Були свої нюанси, але діти написали радіодиктант», - зауважила Наталія Гаць.



Через годину текст оприлюднили на всіх сайтах Суспільного.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19-й радіодиктант національної єдності - До дня української писемності та мови - відбувся сьогодні, 8 листопада. Він тривав 20-ть хвилин.Текст – авторський, створений спеціально на замовлення. Диктор, автор шкільних підручниківчитав його в прямому ефірі. Писали диктант і учні Луцької ЗОШ I-II ступенів №11-колегіум, - йдеться у сюжеті Суспільного Назва цьогорічного радіодиктанту "Від бересту - до "цифри". Одинадцятикласниця колегіумуписала диктант вперше. Дівчина каже: це - не заради оцінки, а для вдосконалення знання рідної мови.«Це було незвичайно, але цікаво. Я зараз в 11-му класі і попереду у нас чекає ЗНО і це корисний урок для нас усіх. Цей диктант був дуже легким», - розповіла школярка Світлана Левчук.Перевірити свій рівень знань української у такий спосіб уперше вирішив і одинадцятикласник«Я написав цей диктант вперше. Мені було цікаво його писати. у мене такого не було. З моїх знайомих багато друзів у цьому диктанті брали участь. Щоб перевірити я просто віддам свій диктант вчителю», - ділиться враженнями Роман Новосад.Подругирадіодиктант написали вдруге.«Минулого року, був набагато важчий диктант, було більше пунктуаційних і орфографічних правил використаних у диктанті. Цей яким був для тебе? - Цей був набагато цікавішим. Багато фактів, які з нас ніхто і не знав. Як на мене диктує дуже добре. Повільно, я встигала кожне слово. добре чути, де треба ставити крапку, кому, дві крапки. Є ці паузи між словами, де потрібні знаки», - зауважила Анастасія Карачун.«Він був доволі легким. Корисним у тому плані, що допоміг мені більше зрозуміти певні правила української літератури для майбутнього ЗНО», - зазначила школярка Олександра Корецька.Писали диктант єдності близько 20-ти хвилин, - розповіла вчителька української мови та літератури«Раніше ми диктант писала і перевіряли самі, а цього року діти мають можливість перевірити диктант на телебаченні, або відіслати на відповідний сайт. Мої діти забажали, щоб я перевірила їм і поставила відповідні оцінки», - розповіла вчителька української мови і літератури.Директорка колегіумурозповіла: цього року до радіодиктанту долучилися учні 7 та 11-х класів.«В цьому році нам було важче з технікою. Хоча нею оснащені усі кабінети, але підвів інтернет-зв’язок. Були свої нюанси, але діти написали радіодиктант», - зауважила Наталія Гаць.Через годину текст оприлюднили на всіх сайтах Суспільного.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію