Волинські священники з УПЦ (МП) отримали нагороди від єпископа Нафанаїла





Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП).



Зокрема, нагороди отримали:



- Протоієрей Василь Левковець, настоятель Свято-Успенського храму с. Баїв, нагороджений другим наперсним хрестом.



- Протоієрей Миколай Лафета, настоятель Свято-Покровського храму с. Піддубці, нагороджений другим наперсним хрестом.



- Протоієрей Ярослав Максимук, настоятель Свято-Петропавлівського храму смт Рокині, нагороджений правом служіння Літургії з відкритими Царськими вратами до «Отче Наш…».



- Архімандрит Онуфрій (Куц), настоятель храму великомучениці Параскеви П’ятниці с. Ратнів, нагороджений правом служіння Літургії з відкритими Царськими вратами до “Херувимської пісні”.



- Протоієрей Володимир Дзвінчук, настоятель Свято-Троїцького храму с. Городище-2, нагороджений правом служіння Літургії з відкритими Царськими вратами до “Херувимської пісні”.



- Протоієрей Сергій Косинський, настоятель Свято-Михайлівського храму с. Окорськ (Локачинське благочиння), нагороджений хрестом з прикрасами.



- Священник Петро Струбіцький, настоятель Свято-Георгіївського храму с. Брище, нагороджений Палицею.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл під час служби у кафедральному соборі Всіх Святих землі Волинської відзначив церковними нагородами деяких священнослужителів.Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП).Зокрема, нагороди отримали:- Протоієрей, настоятель Свято-Успенського храму с. Баїв, нагороджений другим наперсним хрестом.- Протоієрей, настоятель Свято-Покровського храму с. Піддубці, нагороджений другим наперсним хрестом.- Протоієрей, настоятель Свято-Петропавлівського храму смт Рокині, нагороджений правом служіння Літургії з відкритими Царськими вратами до «Отче Наш…».- Архімандрит(Куц), настоятель храму великомучениці Параскеви П’ятниці с. Ратнів, нагороджений правом служіння Літургії з відкритими Царськими вратами до “Херувимської пісні”.- Протоієрей, настоятель Свято-Троїцького храму с. Городище-2, нагороджений правом служіння Літургії з відкритими Царськими вратами до “Херувимської пісні”.- Протоієрей, настоятель Свято-Михайлівського храму с. Окорськ (Локачинське благочиння), нагороджений хрестом з прикрасами.- Священник, настоятель Свято-Георгіївського храму с. Брище, нагороджений Палицею.

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