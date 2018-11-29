Волинські священники з УПЦ (МП) отримали нагороди від єпископа Нафанаїла
Сьогодні, 12:21
Архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл під час служби у кафедральному соборі Всіх Святих землі Волинської відзначив церковними нагородами деяких священнослужителів.
Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП).
Зокрема, нагороди отримали:
- Протоієрей Василь Левковець, настоятель Свято-Успенського храму с. Баїв, нагороджений другим наперсним хрестом.
- Протоієрей Миколай Лафета, настоятель Свято-Покровського храму с. Піддубці, нагороджений другим наперсним хрестом.
- Протоієрей Ярослав Максимук, настоятель Свято-Петропавлівського храму смт Рокині, нагороджений правом служіння Літургії з відкритими Царськими вратами до «Отче Наш…».
- Архімандрит Онуфрій (Куц), настоятель храму великомучениці Параскеви П’ятниці с. Ратнів, нагороджений правом служіння Літургії з відкритими Царськими вратами до “Херувимської пісні”.
- Протоієрей Володимир Дзвінчук, настоятель Свято-Троїцького храму с. Городище-2, нагороджений правом служіння Літургії з відкритими Царськими вратами до “Херувимської пісні”.
- Протоієрей Сергій Косинський, настоятель Свято-Михайлівського храму с. Окорськ (Локачинське благочиння), нагороджений хрестом з прикрасами.
- Священник Петро Струбіцький, настоятель Свято-Георгіївського храму с. Брище, нагороджений Палицею.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП).
Зокрема, нагороди отримали:
- Протоієрей Василь Левковець, настоятель Свято-Успенського храму с. Баїв, нагороджений другим наперсним хрестом.
- Протоієрей Миколай Лафета, настоятель Свято-Покровського храму с. Піддубці, нагороджений другим наперсним хрестом.
- Протоієрей Ярослав Максимук, настоятель Свято-Петропавлівського храму смт Рокині, нагороджений правом служіння Літургії з відкритими Царськими вратами до «Отче Наш…».
- Архімандрит Онуфрій (Куц), настоятель храму великомучениці Параскеви П’ятниці с. Ратнів, нагороджений правом служіння Літургії з відкритими Царськими вратами до “Херувимської пісні”.
- Протоієрей Володимир Дзвінчук, настоятель Свято-Троїцького храму с. Городище-2, нагороджений правом служіння Літургії з відкритими Царськими вратами до “Херувимської пісні”.
- Протоієрей Сергій Косинський, настоятель Свято-Михайлівського храму с. Окорськ (Локачинське благочиння), нагороджений хрестом з прикрасами.
- Священник Петро Струбіцький, настоятель Свято-Георгіївського храму с. Брище, нагороджений Палицею.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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