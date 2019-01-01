Антициклон Paloma принесе в Україну сильний вітер

Дощі залишають територію України. Натомість їх змінить сильний вітер.Про це повідомила синоптикВона попереджає, що в Україну прийде антициклон із ніжним ім`ям Paloma."Ця Голубка (Paloma) розкине крильця по всім областях, відганяючи дощі - завтра повсюди без опадів.Хвостом зчинить сильний вітер на Заході та Півночі України.Між іншим, сильний вітер південно-східного напрямку охопить майже всю Україну впродовж 12-15 листопада", - прогнозує Діденко.Температура повітря завтра, у вівторок, становитиме +8+14 градусів, на Півдні +15+19 градусів.У Києві 12 листопада дощів не передбачаєтьсчя, максимум тумани.Вітер південно-східний, поривчастий. Температура повітря вночі +5+8 градусів, вдень +9+11 градусів.У середу в столиці потепліє до +14 градусів, з четверга і до кінця тижня похолодає.до +7+10 градусів.