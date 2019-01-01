вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Антициклон Paloma принесе в Україну сильний вітер

Антициклон Paloma принесе в Україну сильний вітер
Дощі залишають територію України. Натомість їх змінить сильний вітер.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Вона попереджає, що в Україну прийде антициклон із ніжним ім`ям Paloma.

"Ця Голубка (Paloma) розкине крильця по всім областях, відганяючи дощі - завтра повсюди без опадів.

Хвостом зчинить сильний вітер на Заході та Півночі України.
Між іншим, сильний вітер південно-східного напрямку охопить майже всю Україну впродовж 12-15 листопада", - прогнозує Діденко.

Температура повітря завтра, у вівторок, становитиме +8+14 градусів, на Півдні +15+19 градусів.

У Києві 12 листопада дощів не передбачаєтьсчя, максимум тумани.
Вітер південно-східний, поривчастий. Температура повітря вночі +5+8 градусів, вдень +9+11 градусів.

У середу в столиці потепліє до +14 градусів, з четверга і до кінця тижня похолодає.до +7+10 градусів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Наталка Діденко, погода, прогноз, вітер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повідомили, чи потрібні будуть студентські та учнівські після введення е-квитка
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Білорус втратив свою автівку на волинському пункті пропуску. ВІДЕО
Сьогодні, 13:59
«Інвестор» пропонує 5 стильних варіантів, як оформити внутрішній дворик. ФОТО. ВІДЕО*
Сьогодні, 13:37
Антициклон Paloma принесе в Україну сильний вітер
Сьогодні, 13:23
У місті на Волині намагалися пограбувати жінку з дитиною
Сьогодні, 12:57
На Волині фермери перекрили дорогу: протестують проти продажу землі іноземцям. ВІДЕО
Сьогодні, 12:45
Схожі новини
Остання неділя жовтня на Волині буде теплою, з понеділка – холод Остання неділя жовтня на Волині буде теплою, з понеділка – холод
26 жовтень, 20:00
Холод і дощі: на Заході України очікують погіршення погоди Холод і дощі: на Заході України очікують погіршення погоди
24 вересень, 13:51
Прохолода домінуватиме, – синоптик про погоду на найближчий час Прохолода домінуватиме, – синоптик про погоду на найближчий час
16 вересень, 13:04
Синоптик попереджає українців про нову хвилю похолодання Синоптик попереджає українців про нову хвилю похолодання
25 липень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині прихильники УПЦ (МП) відзначили престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 14:17
 0
У поліцію Волині шукають працівників. СПИСОК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 14:16
 0
Білорус втратив свою автівку на волинському пункті пропуску. ВІДЕО
Сьогодні, 13:59
 0
«Інвестор» пропонує 5 стильних варіантів, як оформити внутрішній дворик. ФОТО. ВІДЕО*
Сьогодні, 13:37
 0
Антициклон Paloma принесе в Україну сильний вітер
Сьогодні, 13:23
 0
Медіа
відео
1/8
﻿