Антициклон Paloma принесе в Україну сильний вітер
Сьогодні, 13:23
Дощі залишають територію України. Натомість їх змінить сильний вітер.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Вона попереджає, що в Україну прийде антициклон із ніжним ім`ям Paloma.
"Ця Голубка (Paloma) розкине крильця по всім областях, відганяючи дощі - завтра повсюди без опадів.
Хвостом зчинить сильний вітер на Заході та Півночі України.
Між іншим, сильний вітер південно-східного напрямку охопить майже всю Україну впродовж 12-15 листопада", - прогнозує Діденко.
Температура повітря завтра, у вівторок, становитиме +8+14 градусів, на Півдні +15+19 градусів.
У Києві 12 листопада дощів не передбачаєтьсчя, максимум тумани.
Вітер південно-східний, поривчастий. Температура повітря вночі +5+8 градусів, вдень +9+11 градусів.
У середу в столиці потепліє до +14 градусів, з четверга і до кінця тижня похолодає.до +7+10 градусів.
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Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Вона попереджає, що в Україну прийде антициклон із ніжним ім`ям Paloma.
"Ця Голубка (Paloma) розкине крильця по всім областях, відганяючи дощі - завтра повсюди без опадів.
Хвостом зчинить сильний вітер на Заході та Півночі України.
Між іншим, сильний вітер південно-східного напрямку охопить майже всю Україну впродовж 12-15 листопада", - прогнозує Діденко.
Температура повітря завтра, у вівторок, становитиме +8+14 градусів, на Півдні +15+19 градусів.
У Києві 12 листопада дощів не передбачаєтьсчя, максимум тумани.
Вітер південно-східний, поривчастий. Температура повітря вночі +5+8 градусів, вдень +9+11 градусів.
У середу в столиці потепліє до +14 градусів, з четверга і до кінця тижня похолодає.до +7+10 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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