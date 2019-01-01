Потяг «Ковель – Сарни» не курсуватиме декілька днів





Про це повідомляє



"У зв’язку з виконанням колійних ремонтних робіт на перегонах Ковель – Повурськ, Решуцьк – Любомирськ та Мамалига – Ларга зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів, що курсують територією регіональної філії «Львівська залізниця", - йдеться у повідомленні.



Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху приміських поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Впродовж 11-15 листопада цього року не курсуватимуть поїзди сполученням Ковель – Сарни – Ковель та Сарни – Ковель – Сарни.Про це повідомляє Львівська залізниця "У зв’язку з виконанням колійних ремонтних робіт на перегонах Ковель – Повурськ, Решуцьк – Любомирськ та Мамалига – Ларга зазнає тимчасових змін розклад руху приміських поїздів, що курсують територією регіональної філії «Львівська залізниця", - йдеться у повідомленні.Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху приміських поїздів під час планування поїздок за вказаними маршрутами.

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