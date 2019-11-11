У Луцьку провели змагання з тенісу серед людей з ураженнями опорно-рухового апарату
Сьогодні, 21:41
У Луцьку відбулися змагання з настільного тенісу серед людей з ураженнями опорно-рухового апарату.
Про це розповів представник команди від Володимищини Валерій Рудись, - пише «Княжий Град».
Представниця Зарічанської ОТГ Анна Дружук посіла перше місце серед учасників молодшої групи, а Богдана Некритюк з Зимнівської ОТГ посіла перше місце серед старшої групи.
Представник міста Володимира-Волинського Олександр Слюсарєв посів трете місце серед учасників старшої групи, а Максим Петрук з Оваднівської ОТГ здобув 5 місце серед учасників старшої групи.
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Про це розповів представник команди від Володимищини Валерій Рудись, - пише «Княжий Град».
Представниця Зарічанської ОТГ Анна Дружук посіла перше місце серед учасників молодшої групи, а Богдана Некритюк з Зимнівської ОТГ посіла перше місце серед старшої групи.
Представник міста Володимира-Волинського Олександр Слюсарєв посів трете місце серед учасників старшої групи, а Максим Петрук з Оваднівської ОТГ здобув 5 місце серед учасників старшої групи.
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