У Луцьку провели змагання з тенісу серед людей з ураженнями опорно-рухового апарату





Про це розповів представник команди від Володимищини Валерій Рудись, - пише



Представниця Зарічанської ОТГ Анна Дружук посіла перше місце серед учасників молодшої групи, а Богдана Некритюк з Зимнівської ОТГ посіла перше місце серед старшої групи.



Представник міста Володимира-Волинського Олександр Слюсарєв посів трете місце серед учасників старшої групи, а Максим Петрук з Оваднівської ОТГ здобув 5 місце серед учасників старшої групи.

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