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Бабуся-волонтерка з Волині шиє ковдри для українських бійців на Схід. ВІДЕО

Бабуся-волонтерка з Волині шиє ковдри для українських бійців на Схід. ВІДЕО
Теплі ковдри для українських воїнів, які перебувають на лінії протистояння з агресором, шиє волинська 85-річна волонтерка. Людмила Ніженець живе у селищі Благодатне під Нововолинськом.

Жінка каже, що шити ковдри розпочала з початком російсько-української війни, - йдеться у сюжеті Суспільного.

«Я просто більше ні про що не думаю: шити-шити більше і гарніше, щоб хлопцям відправити», - каже волонтерка.

Людмила Ніженець показує ковдри, які пошила для військових впродовж тижня. Вона розповідає, що нитки купує за свій кошт, шматки тканини дає дочка, яка займається бізнесом із пошиття.

«Рано невістка іде на роботу на 9:00, я шию, сон не бере. Вона приходить з роботи і каже: я йшла, Ви шили, прийшла і ще шиєте. А як я не буду шити, мені треба більше, більше і більше», - каже Людмила Ніженець.

Бабуся-волонтерка говорить: коли пошила сто ковдр, то перестала рахувати кількість.

«Захоплюю більше матеріалу, щоб міцніше було, бо їм там треба, щоб тепліше було, їх ніхто не обігріває, там немає газу, щоб вмикнув і нагрівся. Каже Саша, що як прийдуть зі служби, то складуть, як подушку, падають беруть і лицем так до нього, говорить, що таке відчуття, ніби вже вдома. Воно дуже гріє", - розповіла волонтерка Людмила Ніженець.

Свої вироби жінка передає Олександру Мазурку. Він відвозить ковдри військовим.

Людмила Ніженець говорить, що коли почала шити ковдри – покращився зір, - називає це чудом. Тепер вона працює без окулярів.


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Теги: волонтерка, бабуся, пошиття ковдри, українські бійці
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