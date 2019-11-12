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Шахраї оформили кредит на волинянина на 10 тисяч гривень

Шахраї оформили кредит на волинянина на 10 тисяч гривень
На володимирчанина відкрили кредит на 10 тисяч гривень, скориставшись даними, який той самостійно назвав шахраям.

Чоловік повідомив про це правоохоронців лише вчора, 11 листопада,- інформують у зведенні Володимир-Волинського відділу поліції, – передає сайт «Княжий Град».

48-річному жителю Володимира-Волинського зателефонували 2 жовтня так звані працівники служби безпеки банку «Dinero». Чоловіку повідомили, що його аккаунт нібито перебуває під небезпекою зламу.

Також зловмисник попросив назвати код, який прийшов в смс-повідомленні. Згодом до чоловіка зателефонували з банку «Dinero» і повідомили, що на дані володимирчанина оформили і видали кредит у сумі 10 тисяч гривень.


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Теги: шахрайство, гроші, кредит
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