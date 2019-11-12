Шахраї оформили кредит на волинянина на 10 тисяч гривень





Чоловік повідомив про це правоохоронців лише вчора, 11 листопада,- інформують у зведенні Володимир-Волинського відділу поліції, – передає сайт



48-річному жителю Володимира-Волинського зателефонували 2 жовтня так звані працівники служби безпеки банку «Dinero». Чоловіку повідомили, що його аккаунт нібито перебуває під небезпекою зламу.



Також зловмисник попросив назвати код, який прийшов в смс-повідомленні. Згодом до чоловіка зателефонували з банку «Dinero» і повідомили, що на дані володимирчанина оформили і видали кредит у сумі 10 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На володимирчанина відкрили кредит на 10 тисяч гривень, скориставшись даними, який той самостійно назвав шахраям.Чоловік повідомив про це правоохоронців лише вчора, 11 листопада,- інформують у зведенні Володимир-Волинського відділу поліції, – передає сайт «Княжий Град» 48-річному жителю Володимира-Волинського зателефонували 2 жовтня так звані працівники служби безпеки банку «Dinero». Чоловіку повідомили, що його аккаунт нібито перебуває під небезпекою зламу.Також зловмисник попросив назвати код, який прийшов в смс-повідомленні. Згодом до чоловіка зателефонували з банку «Dinero» і повідомили, що на дані володимирчанина оформили і видали кредит у сумі 10 тисяч гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію