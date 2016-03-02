Повідомили, скільки коштуватиме гектар української землі
Сьогодні, 06:11
В Мінекономіки стверджують, що в разі відкриття ринку землі, в середньому гектар буде коштувати 2200 доларів, з обмеженою моделлю - 1500 доларів.
Про це заявив заступник міністра економіки Тарас Висоцький в інтерв'ю Радіо НВ у вівторок, 12 листопада, - пише Кореспондент.
"Наші розрахунки показують, що якщо ми застосовуємо запропоновану модель, яка діє, - це буде в середньому 2200 доларів еквівалент за гектар. Якщо виходити з обмеженої моделі, це буде максимум 1500. Ось ціна обмежень (те, що називається "тільки українці купують")", - розповів він.
Раніше результати соцопитування показали, що майже три чверті українців проти продажу землі. А нещодавнє дослідження засвідчило, що більше половини населення України підтримують введення ринку землі.
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Про це заявив заступник міністра економіки Тарас Висоцький в інтерв'ю Радіо НВ у вівторок, 12 листопада, - пише Кореспондент.
"Наші розрахунки показують, що якщо ми застосовуємо запропоновану модель, яка діє, - це буде в середньому 2200 доларів еквівалент за гектар. Якщо виходити з обмеженої моделі, це буде максимум 1500. Ось ціна обмежень (те, що називається "тільки українці купують")", - розповів він.
Раніше результати соцопитування показали, що майже три чверті українців проти продажу землі. А нещодавнє дослідження засвідчило, що більше половини населення України підтримують введення ринку землі.
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