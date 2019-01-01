Курс валют у Луцьку на 13 листопада
Сьогодні, 09:10
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.300, а продаж – 24.642.
Євро при купівлі становить – 26.695, продажу – 27.214.
Курс російського рубля: купівля – 0.331, продаж – 0.393.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.971, продаж – 6.514.
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Євро при купівлі становить – 26.695, продажу – 27.214.
Курс російського рубля: купівля – 0.331, продаж – 0.393.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.971, продаж – 6.514.
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