Курс валют у Луцьку на 13 листопада





Євро при купівлі становить – 26.695, продажу – 27.214.



Курс російського рубля: купівля – 0.331, продаж – 0.393.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.971, продаж – 6.514.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.300, а продаж – 24.642.Євро при купівлі становить – 26.695, продажу – 27.214.Курс російського рубля: купівля – 0.331, продаж – 0.393.Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.971, продаж – 6.514.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію