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Курс валют у Луцьку на 13 листопада

Курс валют у Луцьку на 13 листопада
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.300, а продаж – 24.642.

Євро при купівлі становить – 26.695, продажу – 27.214.

Курс російського рубля: купівля – 0.331, продаж – 0.393.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.971, продаж – 6.514.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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