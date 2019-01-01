Підгайцівська «Криниченька» підкорила Всеукраїнський дитячий фестиваль





Це – найбільшої «ваги» сцена, яку підкорив колектив, і не єдине його творче досягнення, - повідомляють на сайті



«Беремо участь у заходах різного рівня. П’ять років поспіль є учасниками обласного конкурсу ансамблів, оркестрів народної музики «Золоті зернинки Волинського краю». Постійно займаємо там другі-треті місця. Цього року стали дипломантами III етапу фестивалю талантів «СВОЇм серцем» творчого проекту «СВОЇ», - ділиться здобутками керівник «Криниченьки», вчитель музики Підгайцівського НВК Микола Ляшук.



Саме він близько 10 років тому створив у школі в Підгайцях це інструментальне творче об’єднання, аналогів якому в закладах загальної середньої освіти Луцького району немає.



Сам з «нуля» вчить своїх підопічних грати на музичних інструментах. У нинішньому складі колективу немає учнів, які б відвідували музичну школу, але всі учасники вміють грати по нотах. Мелодії, які виконує шкільний ансамбль, відтворюють сопілка, баян, домра, металофон, барабан, тріскачка, окарина, прач і навіть рідкісні цимбали.

«Склад інструментів – специфічний і немає для нього готових мелодій, тому мушу сам їх писати. Роблю обробки народних мелодій, складаю докупи у в’язанки, віночки», - розповідає Микола Ляшук про народження репертуару.



А ще мріє він, що в «Криниченьці» з’являться козубас, ліра, кларнет. Тож в майбутньому його «дітище», без сумніву, «зазвучить» не лише новими інструментальними творами, а й звуками нових музичних інструментів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З XX Всеукраїнського дитячо-юнацького фестивалю мистецтв «Сурми звитяги», що проводиться кожного року у Львові, з дипломом повернувся ансамбль народної музики «Криниченька» Підгайцівського навчально-виховного комплексу.Це – найбільшої «ваги» сцена, яку підкорив колектив, і не єдине його творче досягнення, - повідомляють на сайті Підгайцівської ОТГ «Беремо участь у заходах різного рівня. П’ять років поспіль є учасниками обласного конкурсу ансамблів, оркестрів народної музики «Золоті зернинки Волинського краю». Постійно займаємо там другі-треті місця. Цього року стали дипломантами III етапу фестивалю талантів «СВОЇм серцем» творчого проекту «СВОЇ», - ділиться здобутками керівник «Криниченьки», вчитель музики Підгайцівського НВКСаме він близько 10 років тому створив у школі в Підгайцях це інструментальне творче об’єднання, аналогів якому в закладах загальної середньої освіти Луцького району немає.Сам з «нуля» вчить своїх підопічних грати на музичних інструментах. У нинішньому складі колективу немає учнів, які б відвідували музичну школу, але всі учасники вміють грати по нотах. Мелодії, які виконує шкільний ансамбль, відтворюють сопілка, баян, домра, металофон, барабан, тріскачка, окарина, прач і навіть рідкісні цимбали.«Склад інструментів – специфічний і немає для нього готових мелодій, тому мушу сам їх писати. Роблю обробки народних мелодій, складаю докупи у в’язанки, віночки», - розповідає Микола Ляшук про народження репертуару.А ще мріє він, що в «Криниченьці» з’являться козубас, ліра, кларнет. Тож в майбутньому його «дітище», без сумніву, «зазвучить» не лише новими інструментальними творами, а й звуками нових музичних інструментів.

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