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Луцький баскетболіст потрапив у ТОП-5 світового рейтингу

Луцький баскетболіст потрапив у ТОП-5 світового рейтингу
Центровий БК «Старий Луцьк» Володимир Шевчук посів високе четверте місце у рейтингу кращих гравців баскетболу 3х3 у своїй віковій категорії.

Про це пишуть Волинські новини.

Зауважимо, що третім в категорії U-18 став партнер Володимира Шевчука по збірній Ілля Заєць. Цікаво, що Заєць став кращим з українців в усіх шести категоріях (по три в жінок та чоловіків)

Відразу за Зайцем, на четвертому місці у рейтингу виявився центровий нашої команди Володимир Шевчук. Зовсім трохи не дотягнув до Топ-10 Микита Константиновський, який опинився на 11 сходинці.

До слова, тренером збірної України U-18 з баскетболу 3х3 є головний тренер БК «Старий Луцьк» Володимир Журжій.

«Дізнався про цю інформацію з інтернету. Стежу за новинами Федерації баскетболу України. Побачив інформацію про мого друга Іллю Зайця, який зайняв третє місце в рейтингу і заодно помітив, що я посів четверте місце. Це завжди приємно і мотивує іти далі, грати ще більше турнірів. Четверте місце в світовому рейтингу – доволі високий результат. Цей рейтинг складається за турнірами, які були проведені протягом декількох років. Я поїздив по дуже багатьох турнірах з баскетболу 3х3, побував в різних країнах світу. Взяв участь у чемпіонаті Європи та чемпіонаті світу, грав в Суперлізі 3х3, за «Промбудсферу» грав. В більшості турнірів ми перемагали і за ці турніри дають певну кількість очок. Ці очки сумуються і виходить загальний рейтинг», - каже Володимир Шевчук.

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Теги: баскетбол, спорт, рейтинг, старий луцьк
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