У волинянки на підвіконні виросли лимони-гіганти

Алла Устінова з Каменя-Каширського практично щороку вирощує лимони вагою по кількасот грамів.



Жінка навіть дивується, як її невеличке деревце здатне утримувати на тоненьких гілочках такі великі плоди, пише газета



А цьогоріч дерево особливо порадувало – три лимони виросли завбільшки з 5 звичайних (магазинних) кожен. Найбільший із них заважив аж 700 грамів, якого на цьому фото демонструє внучка Алли Володимирівни – Христинка.



Ці велети на підвіконні впродовж кількох місяців милували око перехожих. На їх фоні дехто навіть влаштовував селфі. А знайомі Алли Володимирівни не втрачали можливості подивитися на них зблизька та вдихнути аромату.



«Коли це деревце цвіте, у кімнату практично неможливо зайти. Настільки сильний аромат. Дуже пахнуть і плоди. Жоден куплений лимон не зрівняється», — розповідає жінка.



Тим, що виростити тропічні фрукти можна вдома на підвіконні, сьогодні, звичайно, нікого не здивуєш. Проте отримати від кімнатного цитрусового щедрий врожай вдається далеко не кожному. Дерево наче і просте у догляді, проте водночас і вибагливе. Любителі кімнатних рослин розповідають, що плодоносити лимони можуть навіть ті, що виросли з кімнатної кісточки. Але лише за умови правильного догляду.



У Алли Володимирівни лимон – щеплений. Він милує око і є спогадом про чоловіка.



«Колись, років 13 тому, це лимонне деревце Володя купив у Луцьку на базарі. Він любив його і доглядав. Тепер, як чоловіка не стало, я продовжую це робити, а лимон віддячує такими от плодами», — розповідає пані Устінова.



Екзотичне дерево цвіте у неї цілорічно. Одні лимони достигають, інші підростають, наступні зав’язуються. До того ж запилювати цвіт не доводиться. Саме деревце не дуже велике, але щедре.



«Я не скажу, що приділяю лимонові особливу увагу. Хоча і забувати про нього не годиться. Пересвідчилася, що ця кімнатна рослина, як і багато інших, не любить змінювати місце розташування. Якось ми робили ремонт і довелося переставити дерево, то за невеликий проміжок часу в знак протесту воно повністю скинуло листя. Коли ж лимон опинився там, де зараз, одразу почав відновлюватися», — пригадує жінка.



Каже, що цитрусовий комфортно почуває себе на підвіконні, любить вологу, а тому його треба вчасно поливати: «Підливати треба і зверху, і знизу та слідкувати, щоб вода не застоювалася. Підливаючи у нижню тарілку під горщиком, напуваємо нижні корінці, за рахунок яких черпають поживу саме плоди».



Алла Володимирівна уважно стежить, щоб рослину не вразила якась хвороба, бо пам’ятає, як непросто чоловікові довелося колись рятувати її.



«Помітив Володя на листочках плями. Звідки і чому вони з’явилися, невідомо. Але, щоб лимон не загинув, йому довелося протирати кожен листочок спиртом. Взагалі кімнатні рослини можуть хворіти різними хворобами, збудниками яких є гриби, віруси, бактерії. Є багато шкідників. Це тепер, якщо раптом щось, то в Інтернеті усю інформацію та відповіді на питання можна знайти. А раніше було зовсім по-іншому», — каже Алла Устінова. Вона ж доглядати за лимоном навчилася у чоловіка і переконана, що найкраща наука – поради фахівців та досвід.



Тетяна ПРИХОДЬКО



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