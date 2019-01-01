На волинській фермі чоловік загинув від удару коня





Про це повідомляють



Інцидент стався вчора, 13 листопада, близько 13.00 на території ферми СТЗОВ «Зоря».



Чоловік, працюючи біля підводи, отримав удар копитом коня, внаслідок чого помер на місці. На фермі він працював підсобним робітником.



Наразі триває перевірка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Велицьк Ковельського району на фермі загинув 29-річний чоловік.Про це повідомляють Волинські Новини з посиланням на власні джерела.Інцидент стався вчора, 13 листопада, близько 13.00 на території ферми СТЗОВ «Зоря».Чоловік, працюючи біля підводи, отримав удар копитом коня, внаслідок чого помер на місці. На фермі він працював підсобним робітником.Наразі триває перевірка.

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