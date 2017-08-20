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На Волині поліцейські розшукали двох дітей, які зникли зі школи-інтернату

На Волині поліцейські розшукали двох дітей, які зникли зі школи-інтернату
На Волині поліцейські розшукали двох неповнолітніх.

Так, 13 листопада по 17 годині до поліції надійшло повідомлення від директора школи-інтернату в Горохівському районі про те, що 12-річний та 14-річний вихованці закладу самовільно покинули школу та місцезнаходження їх невідоме, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліцейські негайно розпочали пошуки хлопців. Впродовж години правоохоронці встановили місцезнаходження неповнолітніх. Діти перебували у обласному центрі. Протиправних дій щодо них не скоєно. Життю та здоров’ю дітей загрози не має.





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Теги: розшук, неповнолітні
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Коментарі 1
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