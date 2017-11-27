У місті на Волині штрафуватимуть автохамів

Вже наприкінці місяця реформи у сфері паркування Нововолинська вступлять у дію. Рішенням виконкому наділили повноваженнями працівника, який буде виконувати функції інспектора з паркування.Про це повідомляє Нововолинськ.com.ua.“Все необхідне обладнання вже є, підприємці доробляють програму “Нововолинськ паркінг” і ми надіємося, що до кінця листопада інспектор з паркування запрацює“, – повідомив начальник відділу транспорту, зв’язку, організації безпеки дорожнього руху та паркуванняНагадаємо, ще кілька місяців тому на вулицях Нововолинська почали працювати інспектори з паркування. Однак, якщо раніше вони не мали права притягувати нововолинців до адмінвідповідальності за порушення, то тепер – зможуть.Раніше під двірником на лобовому склі автомобіля інспектор залишав попередження, проте вже із кінця місяця він зможе виписати штрафну квитанцію. За дрібні порушення – 255 гривень, за більші – 510.До слова, пересічні мешканці та перехожі, котрі виявили і сфотографували недобросовісних водіїв, свої фотодокази подати до відділу не можуть. Адже фото має бути зроблене лише на сертифікованому пристрої – планшеті, на якому встановлено відповідне програмне забезпечення, що дозволяє працівникам вносити дані про порушників до реєстру і згодом їх штрафувати.Окрім цього, ще одним рішенням виконкому внесли зміни в перелік спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю. Виробничому управлінню комунального господарства поставлено завдання обладнати відведені місця на площі «Друкарня» та на вулиці Пирогова у районі центральної міської лікарні дорожніми знаками і дорожньою розміткою відповідно до Правил дорожнього руху.