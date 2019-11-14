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Рада ухвалила бюджет на 2020 рік: на що витрачатимуть кошти

Рада ухвалила бюджет на 2020 рік: на що витрачатимуть кошти
В Україні держбюджет-2020 підтримали 280 народних депутатів.

У головному фінансовому документі країни зростання ВВП заклали на рівні 3,7%, доходи у розмірі 1,093 трлн грн, видатки – 1,18 трлн грн, а дефіцит складе 2,09% ВВП, - пишуть Факти.

На сплату держборгу піде близько третини бюджету.

Окрім того, мінімальна зарплата з 1 січня 2020 року зросте до 4 723 грн, а прожитковий мінімум – до 2 102 грн.

Рада ухвалила бюджет на 2020 рік: на що витрачатимуть кошти

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Теги: держбюджет, Рада
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