Рада ухвалила бюджет на 2020 рік: на що витрачатимуть кошти
Сьогодні, 16:45
В Україні держбюджет-2020 підтримали 280 народних депутатів.
У головному фінансовому документі країни зростання ВВП заклали на рівні 3,7%, доходи у розмірі 1,093 трлн грн, видатки – 1,18 трлн грн, а дефіцит складе 2,09% ВВП, - пишуть Факти.
На сплату держборгу піде близько третини бюджету.
Окрім того, мінімальна зарплата з 1 січня 2020 року зросте до 4 723 грн, а прожитковий мінімум – до 2 102 грн.
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У головному фінансовому документі країни зростання ВВП заклали на рівні 3,7%, доходи у розмірі 1,093 трлн грн, видатки – 1,18 трлн грн, а дефіцит складе 2,09% ВВП, - пишуть Факти.
На сплату держборгу піде близько третини бюджету.
Окрім того, мінімальна зарплата з 1 січня 2020 року зросте до 4 723 грн, а прожитковий мінімум – до 2 102 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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