Рада ухвалила бюджет на 2020 рік: на що витрачатимуть кошти





У головному фінансовому документі країни зростання ВВП заклали на рівні 3,7%, доходи у розмірі 1,093 трлн грн, видатки – 1,18 трлн грн, а дефіцит складе 2,09% ВВП, - пишуть



На сплату держборгу піде близько третини бюджету.



Окрім того, мінімальна зарплата з 1 січня 2020 року зросте до 4 723 грн, а прожитковий мінімум – до 2 102 грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні держбюджет-2020 підтримали 280 народних депутатів.У головному фінансовому документі країни зростання ВВП заклали на рівні 3,7%, доходи у розмірі 1,093 трлн грн, видатки – 1,18 трлн грн, а дефіцит складе 2,09% ВВП, - пишуть Факти На сплату держборгу піде близько третини бюджету.Окрім того, мінімальна зарплата з 1 січня 2020 року зросте до 4 723 грн, а прожитковий мінімум – до 2 102 грн.

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