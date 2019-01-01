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Як у луцьких маршрутках оплатити проїзд QR-кодом*

Як у луцьких маршрутках оплатити проїзд QR-кодом*
Альтернативний вид оплати за проїзд у транспорті став доступним жителям та гостям Луцька. Відтепер придбати квиток можна просто у смартфоні, відсканувавши у мобільному додатку Приват24 спеціальний QR-код. Така новація стала можливою завдяки співпраці ПриватБанку та компанії-перевізника ВТП “Санрайз”.

Про це повідомляє пресслужба «ПриватБанку» на Волині.

З 15 листопада сервіс працює у повному режимі. “Ми завершили всі налаштування, передбачені угодою з компанією-перевізником і даємо “зелене світло” новому виду оплати в транспорті Луцька, - розповідає директор Північно-Західного регіонального управління ПриватБанку Юрій Войтенко. - Цей вид оплати є альтернативним. Адже на маршрутах водночас діятиме і безготівковий, і готівковий спосіб оплати проїзду. Це лише перший крок до впровадження QR-оплат в транспорті міста. Сподіваюся, що наша співпраця з ВТП “Санрайз” стане початком масштабної QR-изації транспорту Луцька. Принаймні, ПриватБанк відкритий до співпраці з усіма, кого цікавлять інноваційні сервіси”.

Розрахуватися за проїзд смартфоном можна в усіх транспортних засобах компанії ВТП “Санрайз” - це 50 автобусів марки “Богдан”, що прямують за маршрутами 1, 2, 10, 12, 17, 22. Автобуси з кодами позначені зеленою світлодіодною стрічкою, яку можна побачити на лобовому склі біля номера маршруту. У салоні автобусів розміщено по три стікери - один формату А4 і два формату А6.

Користуватися новацією досить легко: для оплати проїзду потрібно завантажити на смартфон мобільний додаток Приват24, з його допомогою відсканувати QR-код, обрати картку, з якої буде списано кошти та «закомпостувати» квиток прямо в смартфоні. Процес оплати проїзду та компостування квитка займає всього декілька секунд. Вартість повного квитка становить 6 гривень, пільгового - 3 гривні. Комісії за проведення оплати для пасажирів немає.

За словами Миколи Лисеюка, директора ВТП “Санрайз”, персонал компанії у зв’язку із введенням нового виду оплати проїзду вже пройшов інструктаж. Окрім того, протестувавши новацію, компанія готова й надалі співпрацювати з ПриватБанком. “Ми лише розклеїли коди в салонах автобусів, але вже бачимо великий інтерес наших пасажирів до новації, - зауважив Микола Семенович. - Тому будемо вивчати потреби волинян і далі впроваджувати сучасні технології на наших маршрутах. Думаю, що наступним кроком у нашій співпраці з державним банком стане впровадження проїзних у Приват24”.

Сервіс оплати проїзду за допомогою QR-коду від ПриватБанку діє в Україні з 2017 року. На сьогодні оплатити проїзд у транспорті у такий спосіб можна у понад двох десятках міст - як обласного, так і районного значення. Найбільшу популярність сервіс ПриватБанку здобув у Львові, Дніпрі та Вінниці. За весь час дії проекту продано 10 мільйонів 904 тисячі QR-квитків, українці сплачують за проїзд в транспорті смартфоном з Приват24 понад 30 тисяч разів щодня.

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Теги: QR-код, Санрайз, ПриватБанк, маршрутки, Луцьк
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