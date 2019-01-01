На Волині чоловік опинився у лікарні через жорстоке побиття битою

У Ковельському районі чоловік дерев'яною битою побив 42-річного жителя цього ж району.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Інформують, що учора, 14 листопада, до Ковельського відділу поліції надійшло повідомлення із міської лікарні, що до них із тяжкими тілесними ушкодженнями доставили чоловіка.Співробітники кримінальної поліції оперативно з’ясували, що подія трапилася вночі у одному із сіл Ковельського району.У будинку за місцем проживання постраждалого дерев’яною битою побив 38-річний ковельчанин.Зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК України. Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Триває слідство.