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Курс валют у Луцьку на 16 листопада: долар здешевшав, євро здорожчав

Курс валют у Луцьку на 16 листопада: долар здешевшав, євро здорожчав
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.054, а продаж – 24.412.

Євро при купівлі становить – 26.382, продажу – 26.947.

Курс російського рубля: купівля – 0.329, продаж – 0.390.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.925, продаж – 6.416.

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Теги: курс гривні, Луцьк, 16 листопада
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