Курс валют у Луцьку на 16 листопада: долар здешевшав, євро здорожчав
Сьогодні, 11:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.054, а продаж – 24.412.
Євро при купівлі становить – 26.382, продажу – 26.947.
Курс російського рубля: купівля – 0.329, продаж – 0.390.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.925, продаж – 6.416.
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Євро при купівлі становить – 26.382, продажу – 26.947.
Курс російського рубля: купівля – 0.329, продаж – 0.390.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.925, продаж – 6.416.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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