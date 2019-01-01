У Ковелі планують збудувати бетонний завод





Про це повідомляють на офіційному



Детальний план території розроблено з метою визначення функціонального призначення та параметрів забудови земельної ділянки, визначення всіх планувальних обмежень згідно з державними будівельними і санітарно-гігієнічними нормами.



Замовник містобудівної документації: відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Ковельської міської ради

Розробник містобудівної документації: Приватне підприємство «Ковелькомунпроект»



Підстава для розроблення: рішення Ковельської міської ради від 27 вересня 2018 року №42/70 «Про дозвіл на розроблення детального плану території по вул. Варшавській, 14» та від 22 серпня 2019 року 54/55 «Про внесення змін в рішення Ковельської міської ради від 27. 09. 2018 №42/70»



Відповідальні за організацію розгляду пропозицій – секретар Ковельської міської ради Федосюк Віра Іванівна, начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Ковельської міської ради Мурай Людмила Любомирівна.



Основні техніко-економічні показники проекту:



Територія, на яку розробляється детальний план, знаходиться в західній частині міста у південно-західному промисловому районі. Детальним планом передбачено розміщення бетонного заводу та формування земельної ділянки для його обслуговування площею 2,6402 га за рахунок земель комунальної власності. На території заводу пропонується розміщення бетонної установки БСУ-60, адміністративно-побутового корпусу, приміщення охорони, котельні, трансформаторної підстанції, пожрезервуарів, майданчиків для складування сипучих матеріалів (сировини), майданчиків для зберігання автомобілів та автомобільні ваги.



Площа забудови складатиме - 7129,0 кв. м, площа мощення – 12108,0 кв. м, площа озеленення - 7165,0 кв. м.

Визначена проектом діяльність і об’єкти містобудування, по вулиці Варшавській, 14 в місті Ковелі Волинської області, не підлягають стратегічній екологічній оцінці (СЕО) та не належать до списку категорій видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля (Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»). Проект складається з текстових та графічних матеріалів.



З детальним планом території можна ознайомитись на офіційному сайті Ковельської міської ради у рубриці «публічна інформація», підрубриці «публічна інформація щодо містобудівної діяльності», а також містобудівна документація буде розміщена на інформаційному стенді на першому поверсі будинку рад і у відділі містобудування та архітектури каб. 105 (1-й поверх), тел.6-17-39 з 15 листопада 2019 року по 16 грудня 2019 року з 8-30 до 17-00 (понеділок-четвер), з 8-30 до 16-00 (п’ятниця) за адресою: м.Ковель вул. Незалежності,73.



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