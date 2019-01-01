У Львові обстріляли авто комунальників





Про це повідомляє прес-служба підприємства у Facebook, передає



«Нещодавно автомобіль підприємства обстріляли з пневматичної зброї, про що свідчать три отвори у правій фарі та характерний слід на бампері», — заявили в КП, проілюструвавши світлиною пошкодженого транспорту.



Зазначають, що обстріляли автомобіль, коли комунальники були в салоні. Потерпілих унаслідок інциденту немає.



Водночас у КП заявляють, що ситуація може повторитися. За фактом злочину працівники підприємства звернулися до правоохоронних органів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спецавтомобіль працівників КП «Львівспецкомунтранс» потрапив під обстріли на одній з вулиць Львова.Про це повідомляє прес-служба підприємства у Facebook, передає УНІАН «Нещодавно автомобіль підприємства обстріляли з пневматичної зброї, про що свідчать три отвори у правій фарі та характерний слід на бампері», — заявили в КП, проілюструвавши світлиною пошкодженого транспорту.Зазначають, що обстріляли автомобіль, коли комунальники були в салоні. Потерпілих унаслідок інциденту немає.Водночас у КП заявляють, що ситуація може повторитися. За фактом злочину працівники підприємства звернулися до правоохоронних органів.

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