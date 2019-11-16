З 20 листопада зупинять слідство у справах Майдану





Про це пише



"Норму про забезпечення слідства у справах Майдану після 20 листопада Верховна Рада не проголосувала... "не встигла". Наступна спроба лише 3 грудня. Тобто 20 листопада у нас таки - "чорна діра". Передавати справи нема кому, нема куди, і тому ... слідство зупиняється", - зазначила Закревська.



"Напередодні голосування змін до закону про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування справ Майдану і перевести хоча б частину слідчих з Генпрокуратури до ДБР потерпілі, поранені, учасники Революції Гідності прийшли нагадати про важливість цих справ і необхідність негайного голосування поправки. Тому що 20 листопада - дедлайн. Момент, коли слідство зупиниться".



"Але ВР наплювала на все це. Депутати пішли додому. Розуміючи, що відправляють розслідування у прірву", - додала адвокат.



Нагадаємо,20 листопада 2019 року органи прокуратури остаточно втрачають слідчі функції, після чого справи Майдану мають перейти частково - до Державного бюро розслідувань, частково - до НАБУ.



14 листопада активісти та родичі загиблих під час Революції Гідності провели акцію під будівлею Офісу президента, вимагаючи ефективного розслідування справ Майдану після переходу їх у підслідність ДБР, створення у ДБР окремого слідчого управління та ухвалення спеціальної поправки, яка дала б змогу слідчим ГПУ перейти до нової структури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Слідство у справах Майдану зупиниться з 20 листопада на невизначений час - Верховна Рада не проголосувала необхідні поправки до закону про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування.Про це пише Українська правда "Норму про забезпечення слідства у справах Майдану після 20 листопада Верховна Рада не проголосувала... "не встигла". Наступна спроба лише 3 грудня. Тобто 20 листопада у нас таки - "чорна діра". Передавати справи нема кому, нема куди, і тому ... слідство зупиняється", - зазначила Закревська."Напередодні голосування змін до закону про ДБР, які б дозволили продовжити розслідування справ Майдану і перевести хоча б частину слідчих з Генпрокуратури до ДБР потерпілі, поранені, учасники Революції Гідності прийшли нагадати про важливість цих справ і необхідність негайного голосування поправки. Тому що 20 листопада - дедлайн. Момент, коли слідство зупиниться"."Але ВР наплювала на все це. Депутати пішли додому. Розуміючи, що відправляють розслідування у прірву", - додала адвокат.Нагадаємо,20 листопада 2019 року органи прокуратури остаточно втрачають слідчі функції, після чого справи Майдану мають перейти частково - до Державного бюро розслідувань, частково - до НАБУ.14 листопада активісти та родичі загиблих під час Революції Гідності провели акцію під будівлею Офісу президента, вимагаючи ефективного розслідування справ Майдану після переходу їх у підслідність ДБР, створення у ДБР окремого слідчого управління та ухвалення спеціальної поправки, яка дала б змогу слідчим ГПУ перейти до нової структури.

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