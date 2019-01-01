Навчайтесь і заробляйте гроші: яку роботу пропонують студентам на Волині. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 09:20
Волинський обласний центр зайнятості пропонує низку вакансій із тимчасовою зайнятістю, що легко дозволять поєднувати навчання і роботу.
Про це йдеться на сторінці центру зайнятості у Facebook.
Студентам пропонують такі вакансії:
- кухар (Підприємець Михальчук Олена Миколаївна);
- реставратор готової продукції (ТОВ «Експрес сервіс Луцьк»).
- агент страховий (Луцька філія ПрАТ «Страхова компанія «АСКО ДС»);
- продавець-консультант (Підприємець Богачук Наталія Володимирівна);
- прибиральник виробничих приміщень (ТЗОВ «Імперія якості «Линник»).
- помічник системного адміністратора (ТзОВ «Інтернет технологія»).
- термообробник швацьких виробів (ПФ «Лія»).
Якщо ви зацікавилися вакансіями, телефонуйте за номером: 067 199 02 68, рекрутери Волинського ОЦЗ розкажуть деталі.
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Про це йдеться на сторінці центру зайнятості у Facebook.
Студентам пропонують такі вакансії:
- кухар (Підприємець Михальчук Олена Миколаївна);
- реставратор готової продукції (ТОВ «Експрес сервіс Луцьк»).
- агент страховий (Луцька філія ПрАТ «Страхова компанія «АСКО ДС»);
- продавець-консультант (Підприємець Богачук Наталія Володимирівна);
- прибиральник виробничих приміщень (ТЗОВ «Імперія якості «Линник»).
- помічник системного адміністратора (ТзОВ «Інтернет технологія»).
- термообробник швацьких виробів (ПФ «Лія»).
Якщо ви зацікавилися вакансіями, телефонуйте за номером: 067 199 02 68, рекрутери Волинського ОЦЗ розкажуть деталі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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