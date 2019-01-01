Навчайтесь і заробляйте гроші: яку роботу пропонують студентам на Волині. ПЕРЕЛІК ВАКАНСІЙ





Про це йдеться на сторінці центру зайнятості у Facebook.



Студентам пропонують такі вакансії:



- кухар (Підприємець Михальчук Олена Миколаївна);

- реставратор готової продукції (ТОВ «Експрес сервіс Луцьк»).

- агент страховий (Луцька філія ПрАТ «Страхова компанія «АСКО ДС»);

- продавець-консультант (Підприємець Богачук Наталія Володимирівна);

- прибиральник виробничих приміщень (ТЗОВ «Імперія якості «Линник»).

- помічник системного адміністратора (ТзОВ «Інтернет технологія»).

- термообробник швацьких виробів (ПФ «Лія»).





Якщо ви зацікавилися вакансіями, телефонуйте за номером: 067 199 02 68, рекрутери Волинського ОЦЗ розкажуть деталі.

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