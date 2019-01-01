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Провели в останню путь загиблого військового волинської бригади. ФОТО

Провели в останню путь загиблого військового волинської бригади. ФОТО
18-го листопада у Володимирі-Волинському прощалися з загиблим бійцем 14-ої окремої механізованої бригади, Героєм Юрієм Хоміком.

Близько 12-ої години дня тіло загиблого Героя пронесли площею міста до храму Віри, Надії, Любові і матері їх Софії, - пише Буг.

Попрощатися з Юрієм Хоміком прийшли сотні володимирчан, перед труною люди ставали на коліна.

Нагадаємо, що Герой Юрій Хомік 14-го листопада отримав смертельне поранення внаслідок ворожого обстрілу. Він помер під час операції в лікувальному закладі міста Гірське Луганської області, – зазначають на сайті Володимира-Волинського.

Юрій Хомік – військовослужбовець за контрактом, був призваний Володимир-Волинським об’єднаним районним військовим комісаріатом 20-го листопада 2017 року. Чоловік проживав у Володимирі-Волинському.

Провели в останню путь загиблого військового волинської бригади. ФОТО
Провели в останню путь загиблого військового волинської бригади. ФОТО
Провели в останню путь загиблого військового волинської бригади. ФОТО
Провели в останню путь загиблого військового волинської бригади. ФОТО
Провели в останню путь загиблого військового волинської бригади. ФОТО
Провели в останню путь загиблого військового волинської бригади. ФОТО
Провели в останню путь загиблого військового волинської бригади. ФОТО
Провели в останню путь загиблого військового волинської бригади. ФОТО
Провели в останню путь загиблого військового волинської бригади. ФОТО
Провели в останню путь загиблого військового волинської бригади. ФОТО
Провели в останню путь загиблого військового волинської бригади. ФОТО

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Теги: смерть, прощання, ООС, Юрій Хомік
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