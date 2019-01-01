Провели в останню путь загиблого військового волинської бригади. ФОТО
Сьогодні, 14:00
18-го листопада у Володимирі-Волинському прощалися з загиблим бійцем 14-ої окремої механізованої бригади, Героєм Юрієм Хоміком.
Близько 12-ої години дня тіло загиблого Героя пронесли площею міста до храму Віри, Надії, Любові і матері їх Софії, - пише Буг.
Попрощатися з Юрієм Хоміком прийшли сотні володимирчан, перед труною люди ставали на коліна.
Нагадаємо, що Герой Юрій Хомік 14-го листопада отримав смертельне поранення внаслідок ворожого обстрілу. Він помер під час операції в лікувальному закладі міста Гірське Луганської області, – зазначають на сайті Володимира-Волинського.
Юрій Хомік – військовослужбовець за контрактом, був призваний Володимир-Волинським об’єднаним районним військовим комісаріатом 20-го листопада 2017 року. Чоловік проживав у Володимирі-Волинському.
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Близько 12-ої години дня тіло загиблого Героя пронесли площею міста до храму Віри, Надії, Любові і матері їх Софії, - пише Буг.
Попрощатися з Юрієм Хоміком прийшли сотні володимирчан, перед труною люди ставали на коліна.
Нагадаємо, що Герой Юрій Хомік 14-го листопада отримав смертельне поранення внаслідок ворожого обстрілу. Він помер під час операції в лікувальному закладі міста Гірське Луганської області, – зазначають на сайті Володимира-Волинського.
Юрій Хомік – військовослужбовець за контрактом, був призваний Володимир-Волинським об’єднаним районним військовим комісаріатом 20-го листопада 2017 року. Чоловік проживав у Володимирі-Волинському.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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