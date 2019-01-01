Олегу Ляшку повідомили про підозру за фактом побиття волинянина Геруса
Сьогодні, 14:15
Колишньому народному депутату України Олегу Ляшку повідомили про підозру через побиття депутата від партії «Слуга народу», волинянина Андрія Геруса.
Про це прокурор Київської області Максим Киричук написав у Facebook.
У понеділок, 18 листопада, заступник керівника Бориспільської місцевої прокуратури Київської області повідомив про підозру Олегу Ляшку за ч. 2 ст. 346 ККУ (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча, а саме умисне заподіяння особам, зазначеним в частині першій цієї статті, середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи легких тілесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення інших насильницьких дій у зв'язку з їх державною або громадською діяльністю).
НАГАДАЄМО, лідер Радикально партії Олег Ляшко побився із нардепом від партії «Слуга народу», волинянином Андрієм Герусом.
Слідство встановило, що підозрюваний 6 листопада 2019 в приміщенні міжнародного аеропорту «Бориспіль» наніс тілесні ушкодження народному депутату України.
До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Вказані дії караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це прокурор Київської області Максим Киричук написав у Facebook.
У понеділок, 18 листопада, заступник керівника Бориспільської місцевої прокуратури Київської області повідомив про підозру Олегу Ляшку за ч. 2 ст. 346 ККУ (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча, а саме умисне заподіяння особам, зазначеним в частині першій цієї статті, середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи легких тілесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення інших насильницьких дій у зв'язку з їх державною або громадською діяльністю).
НАГАДАЄМО, лідер Радикально партії Олег Ляшко побився із нардепом від партії «Слуга народу», волинянином Андрієм Герусом.
Слідство встановило, що підозрюваний 6 листопада 2019 в приміщенні міжнародного аеропорту «Бориспіль» наніс тілесні ушкодження народному депутату України.
До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Вказані дії караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Останні новини
На ремонт ліфтів у Луцьку просять виділити півтора мільйона
Сьогодні, 14:55
Олегу Ляшку повідомили про підозру за фактом побиття волинянина Геруса
Сьогодні, 14:15
«Патрулька» Волині поповнилась новими працівниками
Сьогодні, 13:46
Чисто волинське назвисько.