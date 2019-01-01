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Олегу Ляшку повідомили про підозру за фактом побиття волинянина Геруса

Олегу Ляшку повідомили про підозру за фактом побиття волинянина Геруса
Колишньому народному депутату України Олегу Ляшку повідомили про підозру через побиття депутата від партії «Слуга народу», волинянина Андрія Геруса.

Про це прокурор Київської області Максим Киричук написав у Facebook.

У понеділок, 18 листопада, заступник керівника Бориспільської місцевої прокуратури Київської області повідомив про підозру Олегу Ляшку за ч. 2 ст. 346 ККУ (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча, а саме умисне заподіяння особам, зазначеним в частині першій цієї статті, середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи легких тілесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення інших насильницьких дій у зв'язку з їх державною або громадською діяльністю).

НАГАДАЄМО, лідер Радикально партії Олег Ляшко побився із нардепом від партії «Слуга народу», волинянином Андрієм Герусом.

Слідство встановило, що підозрюваний 6 листопада 2019 в приміщенні міжнародного аеропорту «Бориспіль» наніс тілесні ушкодження народному депутату України.

До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вказані дії караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років.

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Теги: Ляшко, Герус, Киричук, побиття
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Коментарі 1
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"Волинянина Геруса"???
Чисто волинське назвисько.
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