Доларовий мультимільйонер прибирав зоопарк та роздавав листівки у Луцьку

Відомий український бізнесмен, письменник, меценат і блогеру рамках шоу «Багач – Бідняк» побував у Луцьку.Тут мільйонер згрібав траву, працював на будівництві, роздавав листівки в костюмі шматка піци, прибирав вольєри та годував мешканців зоопарку упродовж двох днів у червні, - повідомляє ІА "Волинські Новини", посилаючись на ICTV.Згідно з правилами шоу, бізнесмен на два дні залишився без грошей, ґаджетів, охорони, помічників та автомобіля. Натомість він отримує дешевий одяг, примітивний мобільний телефон, пляшку води та квитки на проїзд у громадському транспорті.Завдання героя – вижити в незнайомому місті та не залишитися ні перед ким у боргу.«Я хочу довести собі, що я не заіржавів», – зазначив Гарік Корогодський на початку шоу. І, окрім вигаданої легенди про те, що він – колишній художній керівник з Охтирки, щоби залишитися невпізнаваним, бізнесмен вирішив перефарбувати волосся в натуральний колір.До Луцька Гарік відправився потягом Київ–Ковель. Відразу при виході із залізничного вокзалу він натрапив на оголошення про пошук працівників на будівництво і зателефонував за вказаним номером.Так бізнесмен потрапив на перше своє місце роботи в Луцьку – Гарік за 250 гривень згріб скошену траву та обприскав фруктові дерева на території домогосподарства місцевого жителя Володимира Степановича.Далі доларовий мультимільйонер працював на будівельному майданчику підсобним робітником – вивозив цеглу та подавав цементний розчин іншим робітникам. За 2,5 години такої праці Гарік заробив 150 гривень.Витративши зароблені кошти на масаж, букети для перехожих дівчат і обід у піцерії, бізнесмен попросився переночувати в недобудованому приміщенні Володимира Степановича, яке попередньо мусив прибрати.«У мене такого ще не було», – не втомлювався повторювати Гарік протягом шоу.Другий день експерименту видався не менш насиченим. За допомогою Володимира Степановича бізнесмен знайшов підробіток у Луцькому зоопарку, де за 150 гривень він спершу чистив ведмежий вольєр, а згодом годував тварин, зокрема левів і тигрів.Згодом мільйонер вирішив пошукати легшої роботи та зайшов до піцерії, де йому запропонували роздавати листівки в костюмі шматка піци. За дві години такої роботи Гарік зміг заробити 160 гривень.Пообідавши в тому ж закладі, Гарік відправився на екскурсію Луцьком і завітав до будинку архітектора, де поспілкувався зДругу ніч бізнесмен провів у трейлері німця Фріца, який проїжджав Луцьком дорогою до Києва.На третій день Гарік повернувся до звичного життя і віддячив людям, які допомагали йому на проєкті. Миколі Голованю він подарував 25 тисяч гривень, Фріцу – каву та гроші, аби доїхати до Києва, Луцькому зоопарку – 50 тисяч гривень, Володимиру Степановичу – два квитки на матч Ліверпуля.«Для того, щоб радіти життю, не потрібні гроші», – резюмував Гарік на закінчення шоу.